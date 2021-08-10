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社會 社會焦點 保障人權

偷拍裸照＋舔9歲女兒胸部　變態人母誘男友吃「母女丼」

▲▼人母偷拍女兒裸體。（母女示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人母把女兒裸照傳給男友，想誘惑對方進行「母女丼」的性愛行為。（母女示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一對夫妻離婚後，妻子另結新婚，卻在去年5月到10月間頻頻偷拍9歲女兒的裸照，再用LINE把這些畫面傳給男友討歡心，甚至還錄下自己舔吮熟睡中女兒的影像，挑逗男友說，「想要X我們嗎？」女兒發現自己遭侵犯，偷偷將手機對話、變態影像傳給生父求救，生父跟小姑上網揭醜事，不料前妻竟惱羞提告。

據了解，夫妻倆於2018年離婚後，由女方獨力扶養女兒，怎料媽媽結交男友後，行徑漸漸荒腔走板。同年5月，媽媽趁女兒（當時9歲）熟睡，掀開衣褲並偷拍裸照，再把這些照片傳給宋姓男友看。

之後，媽媽變本加厲，不僅舔吮熟睡中女兒的胸部，拍成影片LINE給宋男調情，還補上一句「想要X我們嗎？」欲模仿A片中的「母女丼」情節。

女兒發現自己遭偷拍，立即向其他長輩求助，但都沒人相信她的說法。為了保護自己，她私下滑開人母手機，並把鹹濕的對話（你X女兒時，我舔你，你邊摸我等）、裸照透過手機錄影，再傳給生父求救。生父知情後，憤怒提告。

▲▼女兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女兒在母親手機發現鹹濕對話、自己的裸照，起初向家中長輩求助卻沒人相信，讓她非常難過，決定將證據拍下並向生父求救。（示意圖／取自Pixabay）

人母到案坦承偷拍裸照跟影片，主要是因為宋男想看，但宋男辯稱，都是人母自己要拍的，他只有欣賞，但沒有把這些畫面外流，最終檢方依兒少性剝削等罪對人母、宋男提起公訴。

事後，人母沒有深切反省個人行為，還控訴前夫在案件偵查期間，在臉書揭露了這件醜聞，甚至威脅她要訴諸媒體，令她心生畏懼，加上小姑也在臉書罵她是「愚蠢的母親」，因此她對前夫、小姑提告誹謗、恐嚇、公然侮辱與妨害秘密等罪。

人父跟小姑否認指控，並解釋，女兒發現狀況，告知其他長輩竟沒人相信，還說她是栽贓，加上女兒表弟還在學校一直說這件醜事，嚴重影像到她的學生生活，他們倆是因為不捨才PO文抒發心情，但內文都沒有指名道姓。

檢方認為，人父、小姑的貼文皆未提到任何當事人身分，外人無從得知實情，且人母的確因為偷拍女兒裸照遭到起訴，PO文當中的指責也非杜撰，因此人父與小姑皆不起訴。

＊母女丼：男子與一對母女發生性行為，又稱親子丼。

►一條褲子竟能讓你激瘦

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