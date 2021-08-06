無良人夫狂吃17歲少女還誘拍裸照　淫喊「想看妳下面」下場出爐

▲張姓男子透過手游認識少女，隱瞞其已婚事實，和少女交往還進一步發生關係，引導少女拍裸照，慘遭判刑。（圖／示意圖，與本案無關／取自pixabay）



記者林冠吟／台中報導

張姓男子去年7月，透過手機遊戲認識一名17歲少女，張男隱瞞自己已婚有子女的事實，進一步和少女交往成為男女朋友，並發生關係，還趁著少女喪父之際，引導少女拍裸照，「想看妳腳打開，想看下面」、「胸真的是我摸過看過前幾名」等語，被少女母親發現後怒對其提告。事後張男以10萬元和少女母親和解，不過一審仍判張男有期徒刑1年3月，緩刑3年；檢察官不服再提上訴，二審被台中高分院駁回，維持一審判決。

張姓男子去年7月，透過手游認識當時年僅17歲的少女花花（化名），隱瞞其已婚有子女的事實，和花花進一步交往成為男女朋友，並發生關係。不過張男對此仍並不滿足，陸續透過通訊軟體向花花表示，想看花花拍裸照「想看妳腳打開，想看妳下面」，花花則回「好害羞~」，更對花花表示「妳的胸型真的好美」、「是我摸過看過的前幾名」等語，事後花花也真的照張男指示，以手機相機自行拍攝裸照，供張男觀賞，直到被母親發現後，怒對張男提告。

一審時，檢察官認為張男引誘當時年僅17歲的少女拍攝裸照，訴請加重判刑；不過法官審酌後認為，以2人的對話紀錄觀之，張男向花花表示想看，花花便應允且拍攝裸照給張男，認為花花聽從張男的意見拍攝照片，再傳給張男，張男並無引誘、容留、媒介等積極方式。

法官也指出，張男利用花花對於性與身體之自主判斷能力尚未成熟，為滿足個人私慾，要求花花拍裸照供其觀看，儘管事後坦承犯行，並和花花母親以10萬元和解，不過由於花花當時未成年，仍依製造少年猥褻行為之電子訊號罪，判其有期徒刑1年2月，緩刑3年，於緩刑期間實施保護管束，並應參加法治教育場1次，同時禁止張男再與花花聯絡。但檢察官不服，再提上訴。

檢察官主張，張男有「引誘」花花拍攝裸照的情形，主因是偵訊時，花花曾陳述，是張男盧她，在半推半就下拍攝裸照給他，但她心裡是抗拒、不喜歡的，且曾和張男表示不喜歡這樣，而張男還教她「要怎麼擺姿勢」，如果不從，就會不斷打電話騷擾，顯見是張男反覆提議要求，趁著花花喪父心智未堅之際，才使花花萌生拍攝意願。

但高等法院審酌2人對話紀錄後指出，張男向花花表示想看裸照，花花應允還拍攝，甚至主動傳送只穿上衣及內褲的數位照片給張男，認定花花當時是因和張男為男女朋友關係，因此才聽從其意見，拍攝裸照傳給張男，張男並未「引誘」花花，因此駁回檢察官上訴，維持原判決。

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