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社會 社會焦點 保障人權

北院法官助理搭捷運偷拍短裙OL！　鏡中人竟是北院女書記官

▲新北市籍許姓男子去年9月間在桃園市某大型購物中心購物時，見穿短裙妙齡女身材火辣，竟以手機偷拍裙底，旁人提醒辣妹後夥同店員合力報警送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北院黃姓法官助理涉嫌偷拍女書記官裙底風光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

9日上午台北市捷運小南門站發生一起偷拍案件，一名男子尾隨專著短裙妙齡上班女並趁搭乘電扶梯時用手機拍攝對方裙底風光，所幸這名女子驚覺報警，捷運警察將將涉嫌偷拍的黃男（30多歲）留置盤查，轄區中正二警方也火速派員到場查處。據了解，這名尾隨OL的黃姓偷拍狼居然是台北市地方法院的法官助理，警方檢視手機後發現確有拍攝女子裙底風光的影片、照片，轄區警方將他逮捕帶回調查。

這起捷運偷拍狼按劇情超展開，原來被偷拍的被害妙齡女也是台北法院書記官，搭捷運上班途中，被同單位的黃姓法官助理偷拍得逞。黃嫌落網後，拒絕透露是因為心儀暗戀法院的女同事才會尾隨偷拍，還是隨機下手結果「不小心」拍到女同事，黃嫌對上情均行使緘默。警方認為他涉案明確，訊後依觸犯妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦。

對於北院公務員涉嫌偷拍同單位書記官，身為公務人員卻知法犯法、且偷拍對象還是法院的女同事，離譜行徑也讓警方嘖嘖稱奇；對於黃男的行為，台北地方法院是否會進行後續懲處，仍有待觀察。

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