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社會 社會焦點 保障人權

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆：太可惡了！

▲▼(打碼)台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲在北院服務多年的書記官，近日遭同仁尾隨偷拍，逮人當下氣得質問對方，認為他太可惡。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北地方法院黃姓法官助理在8月間，連續在捷運站內偷拍黃姓女書記官裙底，警方獲報在小南門站編排獵狼勤務，9日見黃男再度犯案上前逮人，並在手機內查獲多個偷拍檔案；受害書記官回憶這幾天過程，氣得表示「他很明顯知道我是誰，還這樣埋伏我，太可惡了！」。

被害書記官於6日上班時，發現遭人偷拍嚇得報警，捷運警方獲報立即編排勤務並調閱監視器，發現偷拍男自3日起，已連續尾隨偷拍書記官4天，直到9日上午，捷運警察見黃男又尾隨書記官，便上前攔查身分證，黃男遭逮當下，手機仍在攝影模式中。

捷運警方認黃男偷拍犯行明確，交由派出所處理，黃男供稱因「生活壓力大才會幹下蠢事」，詳細犯案動機仍待調查；北院表示，這幾天會先讓偷拍法助休假在家，後續將展開行政調查，預計本周召開考紀會。

▲▼(打碼)台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲書記官表示，9日一早見偷拍男又跟上來，她先假裝沒事配合警方攔查，經盤問才知道對方是法官助理。（圖／記者張君豪翻攝）

受害書記官氣憤表示，5日經同事提醒得知，疑似在捷運站遭人偷拍後，便從同事影片中先記下可疑男特徵，隔天一出站，就發現那男的又靠上來，之後向捷運警察調閱監視器，才發現偷拍男最近幾天，都是8點多就在走道埋伏，直到看她進站便上前「巧遇」，更可怕的是，自3日起便以同樣手法連續偷拍。

正式報案後，捷運警方編排獵狼勤務，今（9）日一早，書記官在便衣女警陪同下出站，出口處也有警力佈署，被害書記官見偷拍男上前先假裝沒事，配合警方在出口攔查，果然逮到男子手機在錄影模式，經查看內容，除偷拍她的畫面外，還發現有文湖線車廂、不知名捷運站手扶梯等裙底偷拍畫面。

受害書記官當場氣得直問為何偷拍，偷拍男當下沉默不語，後來才在警方盤查下，坦承自己是台北地院的法官助理；書記官表示，她與偷拍男都在北院服務多年，對方很顯然知道她是誰，卻還這樣埋伏拍她，「覺得很生氣，不能不抓他」。

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