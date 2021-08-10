▲新北三和國小食農教育新美學，化身小農夫體驗割稻、紮草人。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小師生今（10日）進行食農校訂課程「我種的無毒友善米，自己動手割」體驗學習活動，並邀請到長期支持學校推動食農教育的彩田友善農作及元大文教基金會的志工夥伴一起與孩子們割稻、腳踩稻穀脫殼機打米，並且利用剩下的稻草來「紮草人」。

三和國小表示，一個個可愛的小草人佇立在收割完的稻田裡，展現出質樸無華的農村美學，而三和國小的食農校訂課程，正是透過「無毒友善米」的全程實作，讓孩子們緊密人與食物、土地、他人以及與環境的關係，以謙卑的心態、勞動的精神、美學的體驗，成為一個理性與感性兼具的終身學習者。

▲三和國小食農校訂課程，讓孩子們緊密人與食物、土地、他人以及與環境的關係。

六年級李愷濰表示，老師們給我們這次割稻活動的主要任務是要指導志工學會割稻技巧，我和小組的夥伴們討論要如何說明才能讓志工姊姊們了解，所以我們決定由我進行示範，同學講解，割稻時鐮刀的拿法及稻米抓取的方式，雖然我之前已經割過稻，但在示範時還是會緊張，擔心自己會出錯，感謝老師及同學在旁的鼓勵，讓我順利完成這次解說示範的任務。

五年級陳彥霖表示，去年才轉學到三和國小，第一次插秧，也是第一次割稻，很喜歡踏在土裡，跟著同學們一起種稻的感覺，而且沒想到自己也能協助志工姊姊們割稻及紮草，感覺自己還蠻厲害的，很開心；六年級劉品均表示，今年的割稻活動比以前多了「紮草」的學習，看到賴蔡標里長熟練的利用脫殼後的稻草紮出可愛的小草人，我跟同學們也一起動手做，沒想到在最後綁結的地方是有竅門的，我們一起試了好幾次才成功，讓我想起老師及媽媽說過的，每件事情背後都藏有智慧，自己一定要動手做，用心思考，才算是一個認真的學習者。

▲三和國小孩子們割稻、腳踩稻穀脫殼機打米。

輔導主任胡皓崴表示，三和國小的校訂食農課程，主要是要引導孩子們從探索中學習，從學習中反思，並能將內化的學習透過表達與分享，孕育孩子未來人生發展中最重要的非認知能力，像是自信及恆毅力等。

三和國小校長陳紹賓表示，三和國小的孩子們非常幸福，校園旁就有農田可以實作體驗學習如何完整的種植無毒友善稻米，同時也來自地方耆老、彩田友善農作、愛鄉護農會、元大文教基金會以及宏碁基金會的長期支持，讓學校可以透過「無毒友善米」的課程素材，協助孩子積極的與他生活周遭的人、事、物互動，激發學習的樂趣與自信。

陳紹賓說，今年特別將「紮草」導入割稻學習活動，除了讓孩子們深刻體會到地方耆老的環保智慧，也讓孩子在動手操作及欣賞的浸潤式學習過程中，孕育美學素養，不僅能看到美、欣賞美，也能創造美，共創農村美學新契機。

美麗最大的祕密

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