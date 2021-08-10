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暴雨狂下蔬菜爛光光...高雄農損近6千萬　即起「全品項現金救助」

▲▼高雄市羅達生副市長在農業局陪同下，分別前往梓官、路竹區關心葉菜、番茄、越瓜等蔬菜損傷與儲運情況。（圖／高雄農業局提供）

▲雖然天氣逐漸放晴，但瓜果類、葉菜類等農作物仍有延遲性的傷害。（圖／高雄農業局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄暴雨成災嚴重農損，截至今（10）日下午4點為止，高雄市累計農損金額已達5,933萬元，農委會昨日已公告高雄市全品項現金救助，並自今日起至8月19日止受理農民申報（假日照常受理）。

▲▼高市農損逼近6千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲高市農損逼近6千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市羅達生副市長今在農業局陪同下，分別前往梓官、路竹區關心葉菜、番茄、越瓜等蔬菜損傷與儲運情況。他表示，雖然天氣逐漸放晴，但瓜果類、葉菜類等農作物仍有延遲性的傷害，目前中央農委會已公告本市啟動農業全品項現金救助，羅達生呼籲受災農民儘早到區公所申報，並責成農業局與區公所加速救助作業，全力協助農民救災與復耕。

▲▼高雄市羅達生副市長在農業局陪同下，分別前往梓官、路竹區關心葉菜、番茄、越瓜等蔬菜損傷與儲運情況。（圖／高雄農業局提供）

▲▼高雄市羅達生副市長在農業局陪同下，分別前往梓官、路竹區關心葉菜、番茄、越瓜等蔬菜損傷與儲運情況。（圖／高雄農業局提供）

▲▼高雄市羅達生副市長在農業局陪同下，分別前往梓官、路竹區關心葉菜、番茄、越瓜等蔬菜損傷與儲運情況。（圖／高雄農業局提供）

特別呼籲受災損失2成以上之農友，務必於8月19日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，市府團隊以從速、從寬、從簡完成農損救助程序，協助農民早日復耕農友復耕若需貸款，也可洽當地農會辦理。

另外，環保局這次也免費協助受損農戶清運農業廢棄物的時間為期一個月，將從8月12日起至9月12日止。請農民朋友配合在登記清運前，先將農業廢棄物移至清潔隊清運機具能到達的地點（如：不影響交通通行的路邊）；果樹樹枝長度也能先處理至80分以下、樹幹直徑20公分以下的尺寸，以利進入焚化廠處理。

▲▼高雄市羅達生副市長在農業局陪同下，分別前往梓官、路竹區關心葉菜、番茄、越瓜等蔬菜損傷與儲運情況。（圖／高雄農業局提供）

▲截至今日下午4點為止，高雄市累計農損金額已達5,933萬元。（圖／高雄農業局提供）

環保局表示，豪大雨造成農業災損範圍，主要在旗美及岡山等地區，受農損的朋友在復耕過程中，有農膜、不織布、網室棚架、枝葉等農業廢棄物，可先向各區農會推廣股登記，並告知廢棄物移置地點及數量，會由各區農會統一洽清潔隊安排時間前往清運。

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