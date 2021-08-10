501人困斷橋孤島第4天「最缺這物資」　綠營急宣布捐30萬賑災

▲今直升機成功運送物資給受困部落居民。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

盧碧颱風引進西南氣流，高雄市茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區首當其衝，猛水更沖斷重要聯外道路明霸克露橋，3部落501人受困孤島邁入第4天。民進黨高雄市黨部宣布捐助30萬元賑災，主委趙天麟表示，會以最即時、最有效的方式挹注到原鄉朋友們身上，桃源區聯絡站總召彼沙洛則透露，當地居民過去都飲用山泉水，這次災後最缺乏乾淨飲用水。

高雄茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區受暴雨侵襲，不少原鄉居民被迫撤離，只能暫住親友家或收容中心，尤其明霸克露橋等山區重要聯外道路更遭湍急溪水沖毀，嚴重影響當地生活物資補給。

▲民進黨高雄市黨部今宣布捐助茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區共30萬元 。（圖／記者賴文萱攝）

民進黨高雄市黨部今宣布捐助茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區共30萬元，款項將用於賑災或購買物資，盼能把愛送入原鄉，幫助受災部落居民挺過難關。

民進黨桃源區聯絡站總召彼沙洛轉述，原先部落居民最重要的水資源都是倚賴山泉水，平常也沒儲水習慣，這次暴雨後，水源至今還很混濁，比起其他乾糧物資，其實最缺乏乾淨的飲用水。另外，部落居民也相當擔心金煌芒果會因為交通阻斷送不出去，希望天公作美，可以搶通便道，讓山區的芒果可以運下山。

▲趙天麟強調，這次捐助額度總計為30萬元，將完全尊重民進黨在地聯絡站及范織欽議員的建議，以最即時、最有效的方式挹注到原鄉朋友們身上。（圖／記者賴文萱攝）

趙天麟強調，這次捐助額度總計為30萬元，將完全尊重民進黨在地聯絡站及范織欽議員的建議，以最即時、最有效的方式挹注到原鄉朋友們身上，而且此次捐贈只是個開端，未來市黨部還在不影響救災的前提下，實地進入災區關心受災民眾，成為原鄉民眾們最強的後盾、最好的朋友。

受贈代表、高雄市原住民市議員范織欽表示，非常感謝市黨部把愛送進原鄉，令人無比感動，他必須代表3原住民行政區的民眾表達最大感謝，未來也一定會妥善運用這筆善款，將每一份愛送到真正需要的地方。