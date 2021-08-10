501人受困山區！陳其邁2度勘災都去不成　587公斤物資也沒送到

▲陳其邁10日搭機前往桃源勘災。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市桃源區三個部落連接外界的唯一通道「明霸克露橋」被洪水沖毀，市長陳其邁8日因天候不佳勘災不成，10日下午帶著587公斤物資，搭上黑鷹直升機前往災區，但又因雲幕高、天氣不佳折返回小港機場，2度勘災都受阻。

▲空勤總隊10日出動2架黑鷹直升機前往山區補給物資。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁10日中午12點30分抵達小港機場，空勤總隊共出動2架黑鷹直升機，分別編號是NA-713、NA-714黑鷹直升機前往災區勘災，同行官員有副秘書長 王啟川、市長隨扈、消防局長李清秀、工務局長蘇志勳和醫師陳介凡。

2架直升機上還搭載587公斤物資，包括米、醬油、沙拉油、尿布、礦泉水、罐頭、奶粉等。

▲六龜孤兒院隘口因雲幕高約500公尺，加上天氣不佳返航。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁約在下午1點搭上直升機前往災區勘災慰問，不過飛行約30分鐘後，在六龜孤兒院隘口時，因雲幕高約500公尺，加上天氣不佳，因此2架直升機均返航，約下午1點55分回到小港機場。

空勤總隊表示，目前會優先運送物資，慰問部分再協調。

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