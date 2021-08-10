義消見死亡車禍！CPR發現「是昔日恩師」　他悲吐：真的盡力了

▲許女遭酒駕的姜男撞上後不幸身亡。（圖／翻攝臉書、地方中心翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市中興路一段路口8日晚間10時許發生一起嚴重酒駕車禍，當時一名25歲的姜姓男子衝撞5車、民宅，並造成41歲許姓美女教師當場死亡，而一名施姓義消也難過表示，許女是自己的老師，第一時間他並沒有認出對方，之後才發現自己努力施救的對象，竟然是曾經教過自己的老師。

據悉，姜男於8日晚間10時許飲酒過後仍開車上路，未料，卻於上述路段發生車禍，當時姜男駕駛自小客車、沿中興路由東向西直行，與駕駛自小客車、沿泰安街由北向南直行的許女41歲，於路口交叉處撞擊後，再撞擊停放路邊靜置的2台自小客車及2部機車。其中，許女經送醫搶救後，仍是宣告不治，而與許女同車的男乘客、姜男則是輕傷送醫。

事發當下，施姓義消恰巧經過該處，而他見到滿目瘡痍的現場時，第一時間協助急救，當時一心救人的他，並沒有發現遭撞者竟是自己以前的老師，直到當時身邊的人不斷喊著許女的名字，他才驚覺真相。

▲台東酒駕車禍撞擊畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

施姓義消在臉書難過提到，「雖說面對生離死別已經成為了我們的日常也已經習慣了，但是有時候還是無法面對患者是自己認識的人這件事！有時候真的會覺得有點殘忍，在當下甚至沒有時間去悲傷，因為我知道唯一的辦法就是拼盡全力搶救，沒有別的辦法！」

施姓義消提到，當天晚上他翻來覆去就是睡不著，忍不住跟朋友痛訴，「老天爺為什麼那麼不公平？怎麼有辦法喝到連表達都不清楚了還要上路害人」而他也想告訴曾經美麗、善良的老師，只能說我們真的盡力了！「老師，妳就好好走！壞人一定會有報應的，也謝謝你的教導之恩！我們下輩子再見。」

除此之外，不少曾經受過許女教導的學生，也紛紛為許女打抱不平，就有學生哀戚又憤怒地表示，「不要酒駕、不要酒駕、不要酒駕，我高中美麗活潑的班導就這樣沒了」。針對此事，台東縣警局也將於10日起展開14天的酒駕大執法，將會針對易酒駕路段進行加強、嚴格盤查。另外，檢方調查後，認為姜男已經涉嫌酒駕過失致死，9日晚間以10萬元讓其具保候傳。