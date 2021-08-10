▲天雨雷擊易造成火災，甚至人命傷亡不可不慎，台南市消防局建請民眾加裝避雷設備，以防止落雷引發火警造成災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來天氣相當不穩定經常下雨，且雨勢相當大、同時發生許多落雷情形，當落雷發生在建築物或可燃物附近，又未裝設避雷設備時，就可能會引起火災，尤其空曠地區之鐵皮建築物，如工廠、倉庫等，甚至造成人員雷擊傷亡，實在不可輕忽。

台南市消防局指出，8月初於台南市下營區發生一起豪大雨期間，因落雷所造成之工廠火災，當時消防局救災救護指揮中心受理報案指出，下營區鐵皮工廠發生火災，火勢非常大…等語，消防局受理後立即陸續派遣12個分隊前往搶救，合計出動警義消人員約百人，並由大隊部前往指揮搶救，當救災人員到達時，鐵皮工廠內部已全面燃燒，熊熊火舌及黑色濃煙正由鐵皮工廠竄燒出，且正下著大雨，並不時傳出落雷的雷鳴及火花放電，經過一段時間之滅火搶救火勢終於撲滅，並未延燒鄰屋及無人傷亡。

此外，2021年6月初，於官田區也發生一起因落雷所造成之工廠火災，當時造成木材回收工廠鐵皮廠房及大量木材原料燒毀，消防局派遣大量人車，經過相當長時間之搶救才撲滅火勢。

台灣夏季氣候，因含有大量水蒸氣之空氣，由海洋飄向陸地，下方受熱導致形成激烈上昇氣流，此時就可能會下雨並發生落雷情形，落雷容易落在高聳之建築物或物體，會產生雷鳴及火花放電，火花放電溫度極高，可使可燃物燃燒，熔化金屬，甚至引起爆炸，當遭受雷擊又未裝設避雷（針）設備時，就可能引起火災或造成人員傷亡。

人們無法控制天氣，無法左右落雷發生，亦無法決定落雷發生之位置，唯一避免雷擊的方法就是裝設避雷設備，當民眾的建築物高度高於附近建築物或物體時，就建議裝設避雷設備來避免因雷擊所造成之災害，尤其是空曠地區之鐵皮建築物。

避雷針設備的作用為，當雷電發生時，避雷針能吸引雷電的放電通道，讓雷電電流從避雷針流入土地，避免巨大的電流對建築、設備、物品或人員造成傷害。市長黃偉哲呼籲市民，最近天氣及不穩定，如屬高度較高之住宅或鐵皮工廠等，請設置避雷（針）設備，來避免雷擊造成傷害。

消防局李明峯局長提醒民眾，發現火災請撥打119報案，消防局將儘速派遣適當救災車輛前往搶救，但是在空曠地區，請將火災地點明顯位置或參考地標及人員受困情形講述清楚，或可提示大目標，以利救災車組可迅速到場搶救。

「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露

