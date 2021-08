婚禮派對「遊船遭雷擊」喜事變喪事！　17人當場死亡、12人受傷

▲孟加拉婚禮遊船遭雷擊17人當場死亡 。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

孟加拉西部一座河濱小鎮日前在舉行婚禮派對時,不幸碰上大雷雨,當時男方的賓客坐在一艘船上準備靠岸躲雨,沒想到在數秒內遭多道閃電擊中,造成船上17人死亡,包含新郎在內共15人受傷。

根據《今日印度》報導,孟加拉西部查佩諾瓦布甘杰區(Chapainawabganj)河濱小鎮希布根杰(Shibganj)4日正在舉辦一場婚禮,當時男方賓客搭乘一艘船準備前往婚禮地點,結果在中午12時左右開始降下大雨,他們決定停靠在岸邊茅屋躲雨,沒想到就在數秒內遭多道閃電擊中,造成船上16人死亡,包含新郎在內共12人受傷。

17 killed due to lightning strike on Padma river bank in #Bangladesh | Sahidul Hasan Khokonhttps://t.co/YCO2ulnznq