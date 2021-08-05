國3台南段6車連環撞！陸軍戰術輪車閃避失控自撞護欄　幸運無傷亡

▲國道三號南向317.7公里處，下午發生1起連環追撞車禍，計有包括陸軍中型戰術輪車等在內6部車輛車體受損，幸好本案相關肇事車輛均無受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道三號南向317.7公里處，5日下午1時18分許發生1起連環追撞車禍，計有包括陸軍中型戰術輪車等在內6部車輛車體受損，幸好本案相關肇事駕駛人均無受傷，酒測值均為0，目前真正肇事原因及相關責任正由國道警察第八大隊調查處理中。

國道警察第八大隊指出，由38歲張姓男子所駕駛自小客車，在5日下午1時18分許，行經國道三號南向317.7公里處，先失控自撞內側護欄停於內側車道，後方由27歲沈姓女子駕駛自小客車行駛內側車道見狀煞停後，遭23歲楊姓男子所駕自小客車煞車不及追撞後，沈女的車子再遭陳姓男子所駕自小客車追撞，接下來後方由陳姓陸軍下士所駕的中型戰術輪車及56歲蔡男子所駕自小客車，均因閃避失控，分別自撞內、外側護欄肇事。

國道警察第八大隊據報立即派員到場管制交通，並進行勘查測繪證，初步調查本案無人員受傷，各造當事人酒測值均為0，並無酒駕。該事故於下午2時8分許排除礙全線恢復通車，目前全案國道警察第八大隊白河分隊依規定處理中。

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