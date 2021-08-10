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全球暖化快於預期　聯合國氣候報告一次看懂

▲▼ 格陵蘭,冰山,融冰,全球暖化。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國報告指出，全球暖化速度快於預期。（圖／達志影像／美聯社）

中央社巴黎9日綜合外電報導

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）今天公布2014年以來關於氣候變遷的首份重大科學評估，確切顯示全球暖化速度比原本憂心的還快，而且幾乎全可歸咎於人類導致。以下是IPCC第一工作小組（Working group 1）科學報告部分主要發現的概要：

● 全球升溫攝氏1.5度恐提前發生

IPCC報告考量的五種溫室氣體排放情況皆顯示，預計2030年左右地球表面均溫將比工業革命前水平高出攝氏1.5或1.6度。這比IPCC在3年前預測的時間（2040年升溫攝氏1.5度）還要提早整整10年。

在本世紀中葉前，這項全球升溫攝氏1.5度的門檻 將被全面突破，在最積極努力阻止的情況下，也將超出 這項門檻0.1度（即升溫1.6度），而在極度相反情況下 ，則將突破這項門檻將近整整1度（升溫2.4度）。

但仍有一絲希望：若在最積極努力而且做對所有事 情的情況下，全球氣溫在「超出」攝氏1.5度目標後， 將在2100年前回降到升溫攝氏1.4度。

● 阻止氣候暖化的自然盟友趨於衰弱

大約自1960年以來，森林、土壤及海洋吸收了人類排放至大氣中二氧化碳總量的56%，儘管這項排放量在 這段期間已經增加一半。沒有自然的幫助，地球將早已成為炎熱許多且較不宜居住之地。

但這些幫助我們對抗全球暖化的自然盟友，正顯示 進入飽和狀態的跡象。它們的這種功能是所謂的碳匯（ carbon sink），隨著這個世紀的展開，它們吸收人為 二氧化碳的百分比可能減少。

▲▼河南鄭州暴雨洪災。（圖／路透社）

▲氣候變遷容易造成極端氣候的出現。（圖／路透社）

● 氣候變遷是造成極端氣候禍首

這份IPCC報告強調新領域歸因科學（attribution science）的驚人進展，這種科學能夠量化人為全球暖化增加特定極端天氣事件強度和/或可能性的程度。此類事件如熱浪、颶風或野火。

譬如，科學家在幾週內就確認，若無氣候變遷影響 ，今年6月摧殘加拿大卑詩省（British Columbia）的 創紀錄熱浪「幾乎不可能」發生。整體而言，這份2021 年IPCC報告比過去包括更多「具高度信心」的發現。

● 海平面上升更高更快

全球海洋自1900年以來已上升約20公分，且過去十年中上升速度加快至原來的近3倍。南極頂部冰蓋崩塌和融化，尤其是格陵蘭（Greenland）也出現這些情況，已取代冰川融化成為海平面上升主要驅動因素。

如果全球暖化控制在升溫攝氏2度，海平面在21世紀期間將上升約半公尺。在2300年前，海平面將繼續上升近兩公尺，為IPCC在2019年所作估計的兩倍。

由於冰蓋的不確定性，科學家無法排除在最糟的溫室氣體排放情況下，海平面將在2100年前共上升兩公尺的可能性。

● 來自遙遠過去的可怕警告

古氣候學的重大進展發出令人深省的警告。例如， 地球大氣層上次像今日一樣溫暖大約是在12萬5000年前 ，當時全球海平面可能比現在高出5至10公尺，若在今 日這可能導致許多主要沿海城市淹沒。

距今300萬年前，當時大氣二氧化碳濃度曾相當於 今日水平，當時氣溫比今日高出攝氏2.5至4度，海平面 則高出25公尺。

● 甲烷排放成焦點

這次報告包括的甲烷數據更勝以往，甲烷是排在二氧化碳之後第二大溫室氣體。報告中警告，未能抑制甲烷排放可能會破壞「巴黎協定」 （Paris Agreement） 目標。

人為甲烷來源大致可分為兩方面，其一是源自天然氣生產、煤炭開採和垃圾掩埋場的氣體逸出，其二是來 自家畜和糞肥處理。 甲烷在大氣中的停留時間遠不如二氧化碳，但甲烷 困住熱能的功效高出許多。目前甲烷濃度為至少80萬年 來最高。

▲▼我友邦馬紹爾群島共和國，平均海拔只有2公尺。由於全球暖化造成海平面上升，使馬紹爾人民很可能成為第一批氣候災民。（圖／達志影像／美聯社）

▲因為海平面上升，平均海拔只有2公尺的使馬紹爾群島人民，很可能成為第一批氣候災民。（圖／達志影像／美聯社）

● 聚焦區域差異

雖然地球正在全面暖化，從海洋到陸地乃至我們呼吸的空氣，但部分地區暖化速度更勝其他地方。譬如，北極最冷日子均溫的上升速度，據估計將比全球整體暖 化速度還快約三倍。

全球各地海平面都將上升，但許多沿岸地區海平面升幅可能將比全球平均高出至多20%。

●急劇氣候變化恐成關鍵轉折點

IPCC警告，氣候系統若出現急劇、「低可能性而高 衝擊的」轉變，一旦無法逆轉將成所謂關鍵轉折點。例 如，容納足夠水分的冰蓋崩解使得海平面升高十幾公尺 ；含有數十億噸碳的永久凍土融化；或是亞馬遜熱帶森 林變成大草原。

這次報告指出：「氣候系統出現急劇反應及關鍵轉 折點的可能無法排除。」

●大西洋環流恐持續減弱

大西洋經向翻轉環流（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）正在減弱，這項趨 勢「非常可能」在整個21世紀持續下去。這種環流是調 節全球熱能轉移的大型海流系統，將熱量從熱帶地區轉 移到北半球。

科學家對於AMOC不會像過去一樣全部停滯只有「中等信心」。如果這真的發生，歐洲冬季將更為嚴寒，季風季可能被打亂，北大西洋盆地海平面可能大幅上升。

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