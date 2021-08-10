美示警中資入侵高雄港　黃國昌一張圖爆「政府還認為沒問題嗎？」

▲黃國昌分析高雄港如何遭中資入侵。（圖／翻攝黃國昌臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

美國智庫「The Project 2049 Institute」發布研究報告「Hostile Harbors: Taiwan’s Ports and PLA Invasion Plan」指出，中方已經從台灣港口內部掌握關鍵資產，有助於在戰時「裡應外合」，嚴重衝擊台灣國家安全。 對此，前立委黃國昌今（10）日透過臉書表示，這不是現在才發生的新議題，以高雄港而言，時間從2012年一直延續至今，而美國也對台示警，政府仍認為沒問題嗎？

黃國昌點名「高明貨櫃碼頭（股）公司」在2007年成立之初，原本由我國政府實質控制的陽明海運，百分之百出資設立（資本額為41億），並取得高雄港第六貨櫃中心50年的特許經營權。但在2012年，高明貨櫃先增資至68億元後，隨即在2012-2013年釋股，分別由美國Ports America集團認購6800萬股（6.8億資本額；占10%）、日本郵船公司（NYK）與其子公司Nippon Container認購8500萬股（8.5億資本額；占12.5%）、香港政龍投資有限公司認購2億400萬股（20.4億資本額；占30%）。因此，陽明海運在2013年公告「喪失對高明碼頭的控制權」，「在9名董事中僅占4席，對於重要的人事、財務及業務經營議案不再具有主導能力」。

黃國昌說，這樣導致掌握高雄港第六貨櫃中心50年特許經營權的「高明貨櫃碼頭」，竟然成為我國政府控制的陽明海運（握有4席董事）與中共政府轄下「中國遠洋集團」所控制的政龍投資（握有3席董事）所共管。 而「中國遠洋集團」對高雄港此碼頭的投資，在當年係被馬政府定位為「愛台12大建設」及「建國百年代表作之一」。

第二部分，黃國昌表示，「成為中資的OOCL擁有高雄港碼頭租用權」。高雄港第65、66號碼頭，自2009年即出租給「東方海外（國際）公司」（OOCL）之全資子公司「東方海外貨櫃航運公司」，並由另一子公司「台灣東方海外（股）公司」負責代理兼連帶保證。當時，OOCL屬於港資，雖為董建華家族所控制，沒有引起太大爭議。

黃國昌提到，在台灣，已受中共國企控制之OOCL與其子公司「東方海外貨櫃航運公司」，至今仍繼續擁有高雄港第65、66號碼頭的租用權，政府迄今毫無作為。負責代理的「台灣東方海外」則在2018年8月之後，巧妙地透過由OOCL將子公司「百慕達商東方海外（代理）公司」出售予台灣人「中國遠洋企業董事長徐定心」之方式，形成切割與OOCL關連的表象。

黃國昌說明，在2018年之前，徐定心的中國遠洋企業，二十多年來均未否認是中國遠洋集團之子公司。同時，「中國遠洋集團台北辦事處」與「中國遠洋企業」、「OOCL在台辦事處」，均在同一個地址營運。

黃國昌也說，僅管外界質疑聲浪不斷，經濟部投審會與交通部在2018年OOCL進行海外股權交易時，還是對外表示「一切合法、沒有問題」。他也質疑，2021年的今天，「我們的美國盟友已再次發出警示，我們的政府還是認為沒有問題嗎？」