華府智庫提「中國武力侵台」論　國台辦：渲染台海緊張

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

日前，華府智庫「2049計畫研究」助理李艾睿（Eric Lee）與前參謀總長李喜明發文投書美媒，內容建議「美國應在台設立軍品儲備庫。」對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日表示，這是在渲染台海關係更加緊張，有關「美協防台灣」的各種謬論，只會給台灣民眾帶來災難。

朱鳳蓮指出，「2049研究所」自成立那一天就明確了挺台反華、鼓吹美助「以武拒統」的任務。發表有關言論反映其一貫罔顧事實、顛倒黑白、鼓吹「中國威脅論」、助台謀「獨」的本性。

朱鳳蓮稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。民進黨當局長期重金收買這個所謂智庫，目的是渲染台海緊張，妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」其圖謀不會得逞。有關台媒炒作「美協防台灣」的各種謬論只會給台灣民眾帶來災難。

針對李喜明和華府智庫「2049計畫研究」提出美應在台設立軍品儲備庫論，《環球時報》引述大陸家事專家張學峰分析，他認為，「該篇文章沒有說美國應該把哪些裝備預先部署到台灣，但按照美國與其他盟友的相關計劃來看，主要是一些消耗性的物資和彈藥。」

張學峰說，無論美軍在台灣部署什麼武器彈藥，軍事意義都不大。美軍在包括以色列的一些盟友那裏部署武器，是相對安全的。比如，以色列面臨的對手比較弱小，不太可能對儲存地發動攻擊。但台灣的縱深太小、兩岸實力對比懸殊，在這裏部署裝備彈藥，會和台軍自己的彈藥庫一樣，在可能的衝突初期遭到摧毀。

張學峰強調，「如果僥幸存留，那麼也必將成為戰利品，台軍將再次充當運輸大隊長的角色。」