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拒收30萬封口費！高雄港「正義工人」擋2500萬元私菸　2嫌下場慘

▲▼最大貨櫃輪首航高雄港 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲高雄港查獲43萬包、市價2500萬元的香菸。（示意圖／記者洪正達翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

吳姓男子去年8月從國外進口43萬多包私菸到高雄港，並想藉著「AB櫃調包」的方式將私菸與合法貨櫃混充過關，結果卻在移動貨櫃時，遭到簡姓技術員喝止，隨後另一名包姓男子企圖以30萬元收買技術員，結果被拒絕。簡男通報上級後，港警、海關循線查獲43萬包、市價2500萬元的香菸。高雄地檢署29日以違反《菸酒管理法》將包男和吳男起訴。

根據檢方調查，吳男開設貿易公司，並在去年從大陸進口40呎的白蘿蔔貨櫃（Ｂ貨櫃），等到貨櫃在8月9日抵達後，再存放於69號碼頭的冷凍貨櫃區不提領。8月17日時，吳男進口的另一白蘿蔔貨櫃（A貨櫃）到港，裡頭裝有43萬5500包、共871箱的香菸，同樣存放在69號碼頭的冷凍存區，吳男打算將A、B貨櫃掉包後，再由拖車搬運A貨櫃至其他地方處理。

▲貨櫃碼頭,海運,商港,大貨車。（圖／記者劉亮亨攝）

▲吳男企圖以「AB櫃調包」的方式闖關。（示意圖／記者劉亮亨攝）

正當拖車司機在移動貨櫃時，被69號碼頭的巡場技術員簡男察覺到異狀。簡男當場要求拖車司機停止搬運，並通報當天領班。吳男的共犯包姓男子見狀後，立即掏出30萬元的「封口費」，希望簡男可以放行通關，不過遭到拒絕。簡男也將過程一併回報上級主管。

經查，A貨櫃內扣得871箱、總計43萬5000包的私菸，總價值高達2500萬元。另外，已完成合法申報的B貨櫃編號也被更改為A貨櫃，確認吳男打算以「掉包」的方式，讓A貨櫃的私菸混充出關。

吳男事後辯稱，貿易公司是另名「陳先生」委託他開的，並且對貨櫃內裝的私菸並不知情。但檢方認為，吳男無法提出「陳先生」的聯繫方式、真實姓名，因此不採信，而包男也坦承犯行，2人被以違反《菸酒管理法》起訴。

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