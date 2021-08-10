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豪雨造成農損超過2億　陳吉仲：補助從優、從速、從簡

▲陳吉仲南下視察嘉義農作物災情 補助從優、從速、從簡 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲陳吉仲南下視察嘉義農作物災情 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受低壓帶及西南氣流影響，嘉義縣連日豪雨、淹水導致多項作物災情陸續傳出，農委會主委陳吉仲9日在縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣農會總幹事黃貞瑜等各級民代陪同下，分別前往六腳鄉勘查食用玉米、太保市洋香瓜、中埔鄉木瓜及竹崎鄉龍眼等作物受損狀況。

▲陳吉仲南下視察嘉義農作物災情 補助從優、從速、從簡 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲豪雨過後瓜果都爛掉 。（圖／嘉義縣政府提供）

陳吉仲指出，此次豪雨造成農業災損超過兩億，太陽出來後災損還會持續上修，蔡英文總統昨日特別要求農委會，針對這次農損補助要「從優、從速、從簡」，為了讓農民能快速領到天然現金災害救助，農委會有以下重要措施，第一、農委會將在今天公告，嘉義、屏東、高雄、台南、彰化、雲林主要農業產區，全區域全品項皆符合農業天然災害現金救助。

▲陳吉仲南下視察嘉義農作物災情 補助從優、從速、從簡 。（圖／嘉義縣政府提供）

第二、不論是視察的食用玉米，或農民反應其他木瓜、西瓜等瓜果類，都採最簡化方式，陳吉仲說明，農委會今日公告後，農民可直接向鄉鎮公所申報，鄉鎮公所同仁不需到現場逐一勘察是否超過20%損失，此次損失都已超過甚至全軍覆沒，因此勘查程序完全省略，只需確定農民申報的作物及面積，在確認作物後，現金將盡快發放。

▲陳吉仲南下視察嘉義農作物災情 補助從優、從速、從簡 。（圖／嘉義縣政府提供）

「台灣的農民很勇！」陳吉仲說，大雨後農民要整理的農田，盡快復耕拚下一期，不怕災害，但是災害後要如何復原，將與翁縣長及蔡易餘委員共同努力；陳吉仲特別補充，行政院長蘇貞昌特別要求，農民若要復耕可能需要經費，將另外提供低利率貸款，因災害受損，今年貸款利息全減免至明年四月中旬，利息減免後，在農民明年有收成後再以低利還本金，助農民能盡快復耕。

▲陳吉仲南下視察嘉義農作物災情 補助從優、從速、從簡 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁特別感謝陳吉仲前來嘉義關心農損情形，並簡化此次損害認定程序，不需像過去一樣至農田勘查，在節省程序後，希望能盡速協助農民復耕，盡快領到災害救助。

統計至110年8月8日上午，嘉義縣農糧作物災損金額已達1896萬3000元，太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉及布袋鎮有災害損失回報，受害品項有食用玉米、落花生、生食甘蔗、蘆筍、西瓜、洋香瓜、香瓜、蕹菜、花椰菜、胡瓜、苦瓜、絲瓜、香蕉、龍眼、番石榴、木瓜、二期水稻、其他葉菜、其他蔬菜、其他果品等，被害面積685公頃，損害程度20%，換算無收穫面積138.12公頃。

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