豪大雨「農損破1.8億」　陳吉仲宣布彰雲嘉南高屏農作物全救助

▲農委會主委陳吉仲至中南部勘災。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

受到熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流影響，豪雨重創南部縣市，對此，農委會主委陳吉仲表示，彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市、屏東縣全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款，並將簡化災損認定流程。

陳吉仲8日在臉書發文指出，雖然盧碧已經逐漸遠離，但經過兩天的豪雨襲擊，各地農損已經突破1億8千萬元，尤其中南部更是嚴重，「我昨天開始至中南部了解農損情形，除持續依土石流紅、黃色警戒防範災害外，也要全力投入協助救災及災後復建的工作。」

陳吉仲表示，此次災情嚴重，明(9日)起，彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市、屏東縣全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款，另南投縣、苗栗縣等縣內特定品項或特定鄉鎮一同公告。

對於受災救助金的認列，陳吉仲表示，這次受災最嚴重的瓜果、瓜菜類，如木瓜、苦瓜等，將以科學方式簡化災損認定，例如地區累積雨量若超過臨界，即可直接認定損害，不須再逐一勘損。農民若申請天然災害低利貸款，除享有優惠利率外，另給予免利息至明年4月，讓農民專心復耕。

陳吉仲指出，這次豪雨也造成部份農田土壤流失，因此受災農民也可以向農糧署申請有機質資材補助，每公頃3萬元，可至各鄉鎮區農會申請。農委會也將全面盤點灌排設施，提報前瞻計畫納入整修，並加大力道推動農業保險，降低未來災害對農民的影響。