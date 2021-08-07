豪大雨「農損破1.5億」　陳吉仲急宣布：雲嘉南高屏農作物全救助

▲農委會主委陳吉仲宣布，雲嘉南高屏農損全救助，照片為雲林農損狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

受到原「盧碧颱風」熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流豐沛水氣影響，全台農損已經超過1.5億，農委會主委陳吉仲7日緊急宣布，雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣全域農損將不分種類全救助，並將簡化災損認定流程。

陳吉仲在臉書發文表示，7月底的烟花颱風、8月初的強降雨及這次的盧碧颱風，接力帶來豐沛水氣，許多地方都傳出豪雨災情，尤其是以中南部主要農業生產地區最嚴重，光是目前我們接獲回報的農業損失就已經破1億5千萬，而且還在持續上修。

陳吉仲指出，為了把握天災救助的黃金時間，也避免農友及地方基層同仁冒著豪雨危險奔波勘災，我們將在星期一由農委會統一公告「雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市及屏東縣」全域全品項為農業天然災害現金救助及低利貸款的適用對象。至於彰化縣、南投縣等其他縣市，將視這兩天降雨情形，以鄉鎮為單位來公告。

▲農委會主委陳吉仲強調，會簡化災損認定方式。（圖／記者屠惠剛攝）



陳吉仲說，另外為了讓農友在最短時間內獲得救助，並減輕地方基層為了因應全域全品項公告可能帶來的勘損重擔，星期一也將宣布大幅簡化的災損認定方式，部分品項若有科學數據可證實普遍已達損害臨界，那就不用再進行全面勘損，農民申請後只要確認有種該作物，即可核給救助。

陳吉仲說，例如這次受損最嚴重的木瓜，因豪雨淹水已造成普遍的損害，那麼基層公所在認定災損時就不用再一塊地一塊地去看，只要確認申請人確實是種木瓜就行，希望透過這樣的改變，讓農友在第一時間獲得所需要的協助，也保護基層同仁的安全，並兼顧第一線行政的可行性。

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