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「陳公吉仲小的時候」教材又瘋傳　本人怒了：侮辱台灣人的智商

▲▼「陳公吉仲小的時候」故事又瘋傳！ 他怒了：侮辱台灣人的智商。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲「陳公吉仲小的時候」故事又瘋傳，陳吉仲批侮辱台灣人的智商。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者許展溢／台北報導

「陳公吉仲小的時候」最近網路和Line 群組上又流傳，農委會主委陳吉仲今（4日）晚在臉書上發文表示，有眼睛的人都知道，新教材裡根本沒有這樣的內容，並怒批該假圖邏輯不通，令人啼笑皆非，是侮辱台灣人的智商。

陳吉仲說，有心人士盜用「先總統蔣公小的時候」的課文來改圖，而且改的技術還很差，讓人一眼就看出是假的，真是侮辱台灣人的智商，台灣事實查核中心早在今年3月就認證是偽造的。

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陳吉仲表示，猜製作這張偽造教材的作者，應該是想要藉萊豬議題誣衊他，順便達到一些特殊的目的，但又不敢將毫無事實根據的情節寫出，怕的就是犯法，所以就弄了這則邏輯不通的假圖，真是令人啼笑皆非。陳吉仲建議，有心人士如果有時間做這種無聊事，不如好好充實自己，做些對國家社會真的有貢獻的事，躲在匿名帳號後面畏畏縮縮，會令你的家人傷心的。

陳吉仲最後指出，之前就有國外學術機構證明全世界最多假消息在台灣，而發動假消息的成本低效果佳，卻會造成國家向前走的大阻礙，再次呼籲面對這種排山倒海而來的假消息，不要轉傳，直接向相關單位檢舉。

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