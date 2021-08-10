嘉義縣推「瘦腰」運動　遠離代謝症候群

▲嘉義縣推瘦腰運動，縣長翁章梁親自上陣。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣響應千禧之愛89量腰日活動，翁章梁「腰」您「量腰圍」為自己健康把關，女生不可超過80公分（31.5吋）、男生則要控制在90公分（35.5吋）以內，防疫在家收看「在厝顧健康」每天規律運動、遵循我的餐盤6口訣，才能遠離代謝症候群威脅。

千禧之愛健康基金會邀請嘉義縣長翁章梁一起參與第十屆「千禧之愛89量腰日」公益宣導，結合全台7-ELEVEN門市，只要消費就贈送腰圍量尺及貼紙，每家門市限量發放50包，統一集團康是美、星巴克、21風味館、聖娜多堡、家樂福等12家通路也同步響應，消費就贈送，全台限量65萬份送完為止。

嘉義縣長翁章梁說，國人十大死因中的惡性腫瘤(癌症)、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病等都跟肥胖息息相關，根據中央流行疫情指揮中心分析，新冠肺炎確診者60歲以上超過3成，死亡率達5%以上，其中慢性病占近9成，包含三高等慢性病，腹部肥胖是三高前期重要指標，嘉義縣響應基金會重視腰圍指標，男生不超過90公分、女生不超過80公分，防疫也要規律運動、均衡飲食，重視自身健康。

衛生局長趙紋華說，平時養成規律運動、均衡飲食好習慣，才能增加自身免疫力，疫情期間不外出，宅在家也要多運動，歡迎鄉親收看「在厝顧健康」節目，每天上午7點、下午1點、5點及晚上6點、9點於世新、大揚電視台第3、33及57頻道播出，另亦於Youtube播放，對抗疫情同時，也運動遠離三高，增強抵抗力顧健康。

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