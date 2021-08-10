莫德納交貨又延遲！　南韓疫苗接種間隔延長至6週

▲莫德納出貨延遲，影響到南韓國內的疫苗接種計畫。（示意圖／路透社）



文／中央社

莫德納生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗因實驗室問題導致供貨延遲，原定延後至8月供給韓國的疫苗量減至半數以下，韓國當局今天決定將兩劑接種間隔延長至6週。

莫德納7月就因生產問題延後對韓國供貨，韓聯社報導，預防接種對應促進團今天在例行記者會表示，莫德納方通知，原本預計8月抵達韓國的850萬劑莫德納疫苗實際到貨量只會有半數不到。

促進團表示，韓方已向莫德納提出抗議，但莫德納表示，生產問題導致的供貨延誤狀況並非針對韓國，而是擴及全世界，為此道歉同時也承諾會盡快出貨。韓國共向莫德納訂購4000萬劑疫苗，足供2000萬人施打，截至今天共收到245.5萬劑。

韓國接種計畫也因此受到影響，促進團今天宣布，預定在8月16日後接種第2劑莫德納疫苗者，施打間隔時間將從4週延長至6週；但考量到學校第2學期即將開課，幼兒園、中小學教職員與育幼業者接種間隔將盡可能維持在5週。

疾病管理廳長鄭銀敬強調，並非只有韓國因疫苗供貨或疫情狀況調整接種間隔，例如英國的輝瑞、莫德納、AZ疫苗接種間隔都維持在8週，加拿大的輝瑞、莫德納接種間隔最長可達16週。

世界衛生組織（WHO）則建議，高風險族群接種率低，但疫苗供給困難的狀況下，接種間隔可拉長至12週內。

截至今天凌晨零時，韓國累計約2093.6萬人至少接種一劑疫苗，占總人口40.8%；其中772萬多人完成所有疫苗接種，占人口比例15%。韓國今天起開放所有成年人預約接種，預約成功者也可申請施打剩餘疫苗，預估將加快接種速度。

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