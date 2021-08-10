民進黨立委提「5倍券改發現金」　她疑3倍券效益沒數據證明

▲民進黨立委林岱樺。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

隨著本土新冠肺炎疫情趨緩，行政院擬發放振興5倍券，但遭在野黨批評不知民間疾苦，應改發現金救急。民進黨立委林岱樺9日透過臉書疾呼，呼籲行政院重視民意，5倍振興券改採現金發放，因為發現金可以彌補紓困不足，還能節省20幾億的印製費用，「台灣無需執意在沒有數據證明的『3倍券效益』，而堅持發放振興券。」

林岱樺指出，依照8月6日《蘋果新聞網》民調結果顯示，有高達82.3%民眾希望政府發「現金」， 15.2%想拿到「振興五倍券」，而依《TVBS新聞網》所做的民調顯示，有93%的民眾希望政府發現金。

林岱樺表示，先前政府8400億元的紓困4.0，卻因重重限制、申辦手續繁瑣等等，以致部分經濟弱勢的基層民眾在現行制度下完全沒有任何紓困，成為「紓困孤兒」。

林岱樺說，發放現金除了可以彌補政府紓困部分的不足，讓民眾依其需求使用外，更可節省20幾億的印製費用等，世界各國都普發現金，台灣無需執意在沒有數據證明的「3倍券效益」，而堅持發放振興券。

林岱樺直言，疫苗不足已有民怨，紓困也無法人人滿意，政府為刺激經濟發放「振興五倍券」立意甚佳，她呼籲行政院，就應當尊重民意以現金發放。