不只林岱樺沒戴口罩　同場陳玉珍、洪孟楷「裸臉發言」飛沫0阻擋

▲當天在立法院內沒戴口罩的立委不只林岱樺，還有陳玉珍、洪孟楷、羅明才。（圖／翻攝自國會頻道-立法院議事轉播，下同）



記者林彥臣／綜合報導

中央流行指揮中心今（12）宣布，新增16例本土確診病例、1例調查中，民進黨立委林岱樺12日卻堅持不戴口罩質詢，連同黨立委邱議瑩都不滿怒罵「遵守防疫規定很難嗎」。但事實上當天沒戴口罩的立委，不只林岱樺，同場的陳玉珍、洪孟楷，還有財政委員會的羅明才，也都是「裸臉」上台發言。

立法院經濟委員會今審查法案，召委陳亭妃特別提醒，立法院昨晚緊急召開防疫相關會議，並宣布相關防疫作為，但是立委林岱樺卻直接上台質詢官員，即使同黨立委邱議瑩高喊「林岱樺委員口罩請戴上好嗎，請遵守防疫規定好嗎？」也不為所動。

不過林岱樺卻質疑，稍早發言的國民黨立委陳玉珍戴口罩，為什麼不講？但是之後的質詢，她還是沒戴口罩。

根據立法院議事轉播，同場的經濟委員會，國民黨立委陳玉珍、洪孟楷發言時，也都沒有戴口罩，另外，下午的財政委員會上，國民黨立委羅明才也沒戴口罩。

政論名嘴李正皓在臉書發文指出，之前疫情穩定時大家看到這種怪咖行為，睜一隻眼、閉一隻眼就算了，今天都16例本土了，公眾人物的行為舉止更應該作為大眾的表率不是嗎？

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