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林岱樺政治獻金結餘3372萬　蔡育輝立委敗選透支1311萬

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▲蔡育輝、林岱樺。（圖／記者林悅翻攝、記者黃克翔攝）

▲蔡育輝、林岱樺。（合成圖／記者林悅翻攝、記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院10日公布109年立法委員政治獻金收支結算表，其中連任成功的民進黨立委林岱樺，選舉結餘超過3372萬元；相反地，競選失利的現任台南市議員蔡育輝則沒這麼幸運，結算後透支約1311萬元。

根據監察院結算表顯示，當時參選高雄市第四選區的林岱樺，在政治獻金的收入（包括個人捐贈、營利事業捐贈、政黨捐贈、人民團體捐贈、匿名捐贈，及其他）上，共有4695萬2278元；支出（含人事費用、宣傳、租用宣傳車輛、租用競選辦事處、集會、交通旅運、雜支、返還捐贈、繳庫、公共關係費用）方面，花費1322萬9170元，經過收支計算後，剩餘3372萬3108元。

至於蔡育輝的部分，政治獻金收入有482萬1432元，支出則為1793萬6984元，因此總計收支後，反而透支1311萬5552元，而他當時在台南市第一選區以6萬8568票敗給獲9萬9344票的民進黨立委賴惠員。

賴惠員的政治獻金有多少？監察院的結算表指出，收入方面有1385萬3694元，支出為1388萬1833元，總計虧損2萬8139元。如果兩人相比，在收入上，蔡育輝整整少了賴惠員903萬2262元，差距甚大。

▼民進黨立委賴惠員。（資料照／記者黃克翔攝）

▼民進黨立委賴惠員。（資料照／記者黃克翔攝）

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