影射陳菊指揮行政院查立委　國民黨前發言人胡文琦3度不起訴

▲前國民黨文傳會副主委胡文琦被陳菊告妨害名譽案，3度獲得不起訴。（資料照／翻攝自《雲端最前線》）

記者劉昌松／台北報導

前國民黨文傳會副主委、發言人胡文琦3年前公開質疑，行政院介入民進黨內高雄市長初選，調查有意參選的立委林岱樺囑託案，胡並指行政院官員是受到「某直轄市市長指揮」，當時的高雄市長陳菊認為名譽受損提告，案經高雄地檢署2度以胡發言從未提到陳菊等理由，處分不起訴，經移轉管轄到台北地檢署，7日作出第3次不起訴處分。

胡文琦在2017年4月19日出示公文，指行政院疑介入參與民進黨高雄市長初選，並質疑當時行政院秘書長陳美伶至少查了林岱樺12件囑託案，胡表示：「陳美伶屬於新潮流系，受某一位直轄市市長指揮」，「把行政院當成民進黨高雄市長初選的戰場」。

當時擔任高雄市長的陳菊認為遭影射，控告胡文琦涉嫌妨害名譽，高雄地檢署2度調查後，都以胡文琦並未點名提到陳菊等理由，處分不起訴胡，陳菊持續再議後，高雄地檢在2019年底，以胡文琦發言的地點在國民黨中央黨部為由，將案件移轉管轄由台北地檢署接受偵辦，北檢調查後仍對胡文琦做出不起訴處分。

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