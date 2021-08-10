日本送台灣的「奧運第3金」！他曝28城市為台加油：世界第一

▲東奧閉幕中華代表團進場由陳傑掌旗。（圖／體育署提供）

記者閔文昱／綜合報導

本屆東京奧運已落幕，代表台灣參賽的選手們實力表現優異，以2金、4銀、6銅寫下夏季奧運史上最佳成績，引發全台灣關注奧運英雄的熱潮。對此，日本台灣交流協會指出，日本這次登記幫台灣加油的城市竟高達28個，是世界第一名，「可以說，這是日本民眾送給台灣的第三面金牌。」

日本台灣交流協會9日在臉書表示，延後一年的東京奧運8日在東京國立競技場華麗落幕，相當感謝台灣對東奧的支持和鼓勵，而這次奧運台灣共站上頒獎台12次，其中一半是跟地主日本一同分享台上的風景，「日台在國際舞台上一起展現旗幟飄揚的驕傲，我們不會忘記。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊此次奧運表現亮眼，共獲2金、4銀、6銅。（圖／記者林敬旻攝）

日本台灣交流協會透露，日本各地有專門為各國選手加油的「接待城市」，而登記幫台灣加油的城市竟高達28個，是世界第一名，「可以說，這是日本民眾送給台灣的第三面金牌。」

日本台灣交流協會感性提到，史上第一次無觀眾舉行、無法在賽場一起歡呼的奧運，如今卻成為日台史上距離最貼近、最溫馨的共同記憶，「接下來的日子，我們還需要努力克服疫情。但相信疫情過後，我們一定會再相見、一起歡呼的。日本和台灣，AlwaysTeammates！ARIGATO！阿里阿多！」

文章一出，許多網友紛紛留言，「期待再次相逢的那一天，但願不太遠」、「恭喜日本，完美呈現奧運精神」、「感謝日本的堅持與勇氣，您們完成了一件偉大的事」、「哇，謝謝日本國民替台灣加油」、「疫情猖狂卻辦得有聲有色，了不起」、「感謝日本在巨大的疫情壓力下，依然不畏艱難舉辦奧運，還騰出手來幫助台灣。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘