李洋「真實身高」揭曉！超反差合照驚呆網友　本人幽默回覆了

▲麟洋配聯手摘金，身高也成熱門話題。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

「台灣聖筊」王齊麟、李洋摘金後，不少人看到合照，都以為李洋很嬌小，但有女網友順手翻了翻李洋的日常照片，才發現李洋竟然有177公分，驚呆一票網友。對此，李洋也在Instagram幽默回應，引發熱議。

原PO在Dcard發文提到，她一直以為李洋身高沒有170，現在才發現是王齊麟身高188，加上幾乎都是跟王齊麟一起合照，才會讓李洋看起來整個「小鳥依人」。許多網友實際翻看照片，也感到莫名衝擊，紛紛笑說，「誤會很久+1」、「沒想到這麼高」、「本來以為168而已」。

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▲▼許多網友看到李洋與其他人合照，不禁直呼「原來他不矮！」（圖／翻攝自臉書／李洋）

對此，李洋在IG截圖回應，他就算沒有177，也有176.6公分，「是旁邊的齊麟太高」。

至於有網友談到他在全球男單、男雙選手中偏矮，總是遭對手針對攻擊。李洋也回應，「176.6在羽球男雙國際賽場不到嬌小，差不多是中間值，世界排名第一的組合是兩個差不多170的選手」。

李洋進一步說明，精準來說的話，應該是長得高通常進攻比較有利。他幽默自嘲，「矮一點的通常比較會防守，跟看起來敏捷，只是我看起來不太敏捷」。

▼李洋回覆自己真實身高「至少有176.6」；點圖可放大。（圖／翻攝自IG／@leeyang0812）

另外，也有網友在Dcard提問，李洋父親曾經告訴兒子「你不是這塊料」，讓他不禁好奇「李洋真的沒有天份嗎？是完全靠苦練拿到奧運金牌的嗎？」

李洋則解釋，那時候高中三年級升不上甲組，很想打球，但在台灣，高中畢業沒有升上甲組，就等於沒有潛力、不值得培養，爸爸才大吼這句話，讓他哭著回房間，但他最後仍是在高中升大學的暑假升上了甲組。

根據《東森新聞》報導，李爸爸說，當初之所以罵兒子「你不是這塊料」，是因為他了解孩子個性，才選擇用「激將法」，希望讓李洋找回初心，如今兒子順利帶回奧運金牌，無疑是最好的父親節禮物。

▼李洋回憶，他高三時升不上甲組，父親才說出那句話；點圖可放大。（圖／翻攝自IG／@leeyang0812）

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