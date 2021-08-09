林昀儒榮登奧運閉幕片！2分20秒頂尖畫面曝　台灣唯一選手被剪入

▲天才少年林昀儒的殺球瞬間，被奧運閉幕影片「一起勇敢」當中。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

東京奧運在8日順利閉幕，主辦單位也在一開場就播放主題為「一起勇敢」（Stronger Together）的閉幕影片，將所有賽事的經典畫面，濃縮為2分20秒的精華影片，其中台灣選手林昀儒現身在影片當中，重現了在男單銅牌戰當中，殺球的精采瞬間。

台灣的天才少年林昀儒，出現在1分17秒處，是男單銅牌戰與德國一哥奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的頂尖對決，當時林昀儒逮到機會，一計正手殺球，狠狠殺向奧洽洛夫的半邊球桌。

▲林昀儒也是唯一被剪進影片的台灣選手。（圖／路透）



「一起勇敢」重現其他的精采瞬間還包括，大阪直美點燃聖火、跳水王子戴利（Tom Daley）和馬提李（Matty Lee）組合的奪金一跳、13歲滑板女孩布朗（Sky Brown）場邊懊惱神情、女子自行車奪金的數學博士凱斯霍佛（Anna Kiesenhofer）躺在終點上痛快大笑、義大利「最速男」賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）的衝線等等，台灣的桌球選手林昀儒，也跟這些精采瞬間一起剪進影片當中。

▼1分17秒處林昀儒登場



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