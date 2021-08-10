揭密奇美博物館V＆A超級大展！收錄《蒂姆．沃克》鏡頭下的時尚仙人

文／瘋設計

奇美博物館 7/31登場的 V&A 博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》，儘管疫情當前，館方仍然不畏艱難引進這個全球熱議的重量級展覽，在防疫優先的前提下，讓民眾可以陸續進到展廳體驗它的美妙。

館方近日再度釋出一批官方授權照片，其中一大亮點來自知名國際女星蒂妲．絲雲頓的身影，她戴著浮誇的帽子與戒指，在時尚傳奇攝影師蒂姆．沃克的鏡頭下，展現特立獨行的自信丰采。此外，館方更提前揭露許多不為人知的展覽幕後故事，包括展名由來、展覽來臺的促成原因、疫情下如何佈展等，讓民眾感受第一手幕後趣事。

▲蒂姆．沃克於倫敦V&A博物館；莎拉．洛依德攝影，2019。（圖／Tim Walker Studi）

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奇美 曝光新作：巨星丰采 展覽亮點

《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）是全球指標博物館 V&A（Victoria and Albert Museum）所策劃的特展，展出傳奇攝影師蒂姆．沃克的職涯重要創作，以及從V&A藏品獲取靈感的十大系列新作等。魅力風靡全球的蒂姆總能運用無限的想像力，帶領人們進入魔幻童話之境，對於疫情當下需要紓壓的民眾來說，正是一個可以暫時跳脫現實枷鎖的休憩空間。此外，蒂姆作品中的入鏡者皆是名人，這些名人不僅僅是擺姿勢拍照，更是融入情境進行「角色扮演」。

4日公布的作品照片中，可見知名女星蒂妲．絲雲頓的身影，曾獲奧斯卡最佳女配角的她以空靈氣質著稱，她在沃克的安排下化身英國詩人伊迪．西特維爾夫人，並與沃克前往詩人家族十七世紀建造的莊園中拍攝。蒂妲戴著浮誇的帽子與戒指，以不凡的氣質、怪誕的造型呈現詩人特立獨行的自信風采，彷彿對著大家說：「何不做自己就好！」

▲蒂姆．沃克「何不做自己？」系列作品；蒂妲．絲雲頓；時裝：Gucci、Marc Jacobs、Vela、UNOde50、A. Brandt+ SON、Lisa Eisner Jewelry；達比郡雷尼莎莊園2018。（圖／Tim Walker Studio）

除了蒂妲，展覽中還能一睹許多巨星丰采，如妮可．基嫚、凱特．布蘭琪、茱莉安．摩爾、凱特．摩絲等，屆時歡迎民眾來看看蒂姆如何激發出這些大明星的不同面貌。

圖文來源：奇美博物館

（完整文章請看瘋設計）

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