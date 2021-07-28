與地景融合的當代考古雕塑！丹尼爾·阿爾軒首次個展《時間之沙 》

▲「丹尼爾·阿爾軒：時間之沙」展覽現場，UCCA沙丘美術館，2021。（圖／UCCA尤倫斯當代藝術中心提供，下同）

UCCA沙丘美術館自開館以來的第七場展覽，同時也是首次藝術家個展「 丹尼爾．阿爾軒 ：時間之沙」，7月10日盛大開幕。本次展覽展期自2021年7月11日至10月10日，展出美國知名藝術家丹尼爾·阿爾軒最新創作的一系列雕塑和相關素描作品。

本次展覽以UCCA沙丘美術館所處的自然環境為背景，呈現出阿爾軒基於“虛構考古”的美學概念，以及他對歷史和遺蹟的興趣而創作的雕塑和相關素描作品。從白色到藍色的色彩過渡讓展廳猶如一個超現實空間。這些作品的選擇也體現了阿爾軒對UCCA沙丘美術館隱於沙丘之下的獨特環境，以及在美術館空間內營造自然景觀與時間流逝交融的文明遺跡可能性的考量。

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▲「丹尼爾·阿爾軒：時間之沙」展覽現場，UCCA沙丘美術館，2021

當沙子的顏色隨展覽空間的轉移從白漸變為藍，通過展覽名“時間之沙”令人聯想到沙子流過沙漏的視覺意象，以及圍繞在雕塑四周的真實流沙，阿爾軒具象化了人們對時間流逝的內在感知。

▲「丹尼爾·阿爾軒：時間之沙」展覽現場，UCCA沙丘美術館，2021。

本篇圖文授權來源：藝術壯士（微信號：yishuzs）

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