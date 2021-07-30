傳奇攝影大師蒂姆．沃克奇幻時尚之旅　奇美博物館登場

▲世界巡迴亞洲首站！引發全球熱烈討論的V&A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》31日起在奇美博物館登場。（圖／奇美博物館提供，下同）

記者林悅／台南報導

世界巡迴亞洲首站！引發全球熱烈討論的V&A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》31日起在奇美博物館登場，眾所期待的展場內部首度曝光，不僅可以看見傳奇攝影大師蒂姆．沃克的奇幻之作，一展區一世界，充滿氛圍的情境空間同樣令人驚豔。

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展現加上聲音效果的巧妙陪襯與沃克優美動人的自述文字，讓人彷彿進入一個超現實的綺麗夢境，堪稱是最魔幻的沉浸式體驗。奇美博物館表示，有幸在疫情當下還能排除萬難順利開展，希望在防疫優先的前提下，邀請民眾一起進入這個具張力又富思想的美妙之境，感受來自倫敦原汁原味的國際一流展覽。

《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）為世界頂尖藝術及設計博物館「V&A」（Victoria and Albert Museum）的重量級特展，亦是時尚攝影大師蒂姆．沃克生涯至今最重要的個展，展出內容包括攝影作品、V&A藏品、短片、攝影場景、道具、剪貼簿和素描等約300件展品。備受矚目的展場內部正式亮相，此次原創展示設計由沃克合作20年的最佳伙伴修娜．希斯（Shona Heath）操刀。希斯與工作團隊在沃克拍攝過程中扮演關鍵要角，他們協助將沃克天馬行空的創意化成真實的拍攝場景，希斯更直接將搭建的布景及道具搬進展場，增添觀展的情境體驗。

有別於一般展覽經常以知識教育的方式解說作品，本展說明文字幾乎全出自蒂姆．沃克之手，他有感而發、娓娓道來自己的心情，包括小時候的記憶：「在我還小的時候，我會在花園裡佈置場景並且拍照……」對攝影的想法：「在拍照的某些時刻，你會被一種迷亂又幸福的奇妙感宰制，身不由己與那突如其來的時刻翩翩共舞。那股力量驅使你創作出即使在最荒誕的夢中也想像不到的照片。這就是攝影的魔力。」同時也分享對V&A的感動：「在館內做研究時見到的許多藏品引發我滿懷熱情，讓我想拍出不只能展現物件實體外觀的美，也能表達它觸動我情感反應的照片。

每張新照片都是寫給V&A館藏的情書……」蒂姆的文字情感飽滿且饒富意境，對觀者來說，彷彿他就在身邊親自訴說，引領人們一同遨遊在他恣意奔放的心靈世界。

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