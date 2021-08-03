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屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

文／城市美學新態度

春江獸月夜-阿咧特展於看海美術館展出，這裡的前身是屏東海口港的候船室，經過2年的修整，華麗轉身成為全新藝術空間。春江獸月夜-阿咧特展為看海美術館的開幕首展，在此展中，戶外將展出14米高的怪獸氣球，名為『春江』，直立高聳的14米怪獸背著行囊雙手環抱看海美術館，觀眾要登上三樓才能看到怪獸的正面，此次大型氣球作品的填色是阿咧親為，採寫實風格，難度極高，因填色的工法是逆向工程，形體未完成之前先繪製在版片然後才縫成形體，所以得靠立體概念想像繪製。這將是台灣第一件寫實氣球。

▲走上美術館屋頂才能看見春江獸的臉。（圖／意識畫廊、Photography by 叢念滋）

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▲直立高聳達14公尺、雙手環抱著美術館的怪獸，是台灣第一件寫實氣球作品。（圖／意識畫廊、Photography by 叢念滋）

館內的展出，一樓為『春江獸月夜』的主場，展出阿咧數十件立體作品，造型生動富有生命力，在作品中常有潛伏的幽默，是阿咧對於怪獸的詮釋。位於二樓展場展出作品以水墨為主，多件是阿咧以海口港當地特色為創作題材，除了福安宮、海生館，連菱角、洋蔥、鳳梨都成了阿咧筆下的「生物」。

圖文來源：意識畫廊、Photography by 叢念滋 

（完整文章請看城市美學新態度

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※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

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