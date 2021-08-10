一個人的垃圾，是他人的寶藏！紐約藝術家 Genesis Belanger首次亞洲個展

文／城市美學新態度

▲Genesis Belanger《Constrained Happiness》, 2021, Stoneware. 16.5 x 35.6 x 22.9 cm. 攝影：Pauline Shapiro。（圖／藝術家與貝浩登提供，下同）

紐約藝術家 Genesis Belanger （吉妮西絲·貝朗格）的首次亞洲個展「Another Man’s Treasure」本周在貝浩登東京開幕，展出藝術家最新創作的 18 件/組陶器作品。展覽標題來自一句著名的16世紀希臘諺語“one man’s trash is another man’s treasure”，可以譯作：一個人的垃圾是他人的寶藏。Belanger 以這句話為核心，為自己充斥著各種流行元素的雕塑中注入了狡猾的諷刺意味。

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▲Genesis Belanger：Another Man’s Treasure 展覽現場, 貝浩登東京, 2021. 攝影：Kai Okano。

Genesis Belanger：Another Man’s Treasure

展覽日期：2021年7月28日-9月15日

展覽地址：東京都港區六本木6-6-9 Piramide1F

開放時間：週二至週六11:00 – 19:00（預約制）

預約網址：http://cbk8p.cn/tyQfj

▲Genesis Belanger《1000 Apologies》, 2021, Stoneware, powder coated steel, concrete. 25.4 x 66 x 38.1 cm. 攝影：Pauline Shapiro.

Genesis Belanger 的作品將各類日常常見的物品進行組合，並以誇張的形式進行呈現，形成一種安靜的對話，充分展現了我們當前的文化狀態。

在本次展覽的呈現上，Genesis Belanger 以類似“路邊攤”的方式呈現自己的作品，在一條褪色的地毯上，擺著各種象徵主義的雕塑，以供任何人去尋覓屬於自己的寶藏。例如一個夾著牙齒的扳手，一個穿過甜甜圈的捲發器，口袋裡裝著三明治的襯衫等等。它們可能曾經是某人珍貴的物品，如今則似乎被前主人所遺棄，正在等待著機會與新的主人碰撞出新的故事，或者永遠被拋棄。無論是成為垃圾還是寶藏，藝術家敦促觀眾去探索這個決定性的時刻。

原文連結：Genesis Belanger | 一个人的垃圾，是他人的宝藏

（完整文章請看城市美學新態度）

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