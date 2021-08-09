蘇貞昌說五倍券等同現金　洪孟楷嗆：民進黨政務官薪水改領五倍券

▲洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

針對國民黨主張發現金，行政院長蘇貞昌9日表示，五倍券等同現金，但限期使用，這樣就不會被存起來，而地方政府跟各業界也會加碼，拿去加油還有折扣，這就是振興券的好處。不過，國民黨立委洪孟楷抨擊，那就請民進黨政務官現在起薪水改領五倍券，響應蘇院長偉大政策。

蘇貞昌表示，今年內需產業因疫情受到影響，政府特別發現金紓困，有900多萬人領到現金；接下來，則是進一步振興，發給民眾限期使用的五倍券，依照過去三倍券成績後更精進，它等同現金，但限期使用，這樣就不會被存起來，而地方政府跟各業界也會加碼，拿去加油還有折扣，這就是振興券的好處；至於中低收入戶跟弱勢家庭則不用出錢，政府出1000元，讓他們可以領5000元振興券。

對此，洪孟楷9日在臉書表示，如果此邏輯可通，他要求民進黨政府包括總統、副總統、五院院長及所有政務官即日起薪水一律改領五倍券，以身作則給全國人民看到底怎麼等於現金、怎麼好用。

洪孟楷質疑，五倍券如果等於現金，那幹嘛不直接發現金就好？浪費23億印刷成本、要全民再多等一個月、還必須全台商家配合填寫資料、登記、兌換，徒增困擾，說穿了，就是多此一舉，更是為了大內宣而想出的花招，沒把真正資源放在國人的需要上，民進黨政府真的好意思？

洪孟楷提到，常言道「說了一個謊、要用一百個謊來圓」，現在民進黨政府是「出了一個券、要用一百種理由來辯」，辯稱五倍券等同現金，那為何讓國人拿1000現金換5000現金？不能直接拿4000現金？民進黨政務官若做不到薪水領五倍券，就別再詭辯「五倍券等於現金」這種不食人間煙火的話，執意聽不見國人的心聲，只想詭辯，這就是民進黨展現出的執政態度。