　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌說五倍券等同現金　洪孟楷嗆：民進黨政務官薪水改領五倍券

▲▼立委時事堵訪 洪孟楷 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對國民黨主張發現金，行政院長蘇貞昌9日表示，五倍券等同現金，但限期使用，這樣就不會被存起來，而地方政府跟各業界也會加碼，拿去加油還有折扣，這就是振興券的好處。不過，國民黨立委洪孟楷抨擊，那就請民進黨政務官現在起薪水改領五倍券，響應蘇院長偉大政策。

蘇貞昌表示，今年內需產業因疫情受到影響，政府特別發現金紓困，有900多萬人領到現金；接下來，則是進一步振興，發給民眾限期使用的五倍券，依照過去三倍券成績後更精進，它等同現金，但限期使用，這樣就不會被存起來，而地方政府跟各業界也會加碼，拿去加油還有折扣，這就是振興券的好處；至於中低收入戶跟弱勢家庭則不用出錢，政府出1000元，讓他們可以領5000元振興券。

對此，洪孟楷9日在臉書表示，如果此邏輯可通，他要求民進黨政府包括總統、副總統、五院院長及所有政務官即日起薪水一律改領五倍券，以身作則給全國人民看到底怎麼等於現金、怎麼好用。

洪孟楷質疑，五倍券如果等於現金，那幹嘛不直接發現金就好？浪費23億印刷成本、要全民再多等一個月、還必須全台商家配合填寫資料、登記、兌換，徒增困擾，說穿了，就是多此一舉，更是為了大內宣而想出的花招，沒把真正資源放在國人的需要上，民進黨政府真的好意思？

洪孟楷提到，常言道「說了一個謊、要用一百個謊來圓」，現在民進黨政府是「出了一個券、要用一百種理由來辯」，辯稱五倍券等同現金，那為何讓國人拿1000現金換5000現金？不能直接拿4000現金？民進黨政務官若做不到薪水領五倍券，就別再詭辯「五倍券等於現金」這種不食人間煙火的話，執意聽不見國人的心聲，只想詭辯，這就是民進黨展現出的執政態度。

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
林昀儒現身奧運閉幕片！頂尖畫面曝　台灣唯一選手被剪入
總價2.22億「全球鷹」墜毀　掉一架等於失兩架F-35
男星確診7天瀕臨重症　「肺完全變白色」
命理師曝「鬼月11禁忌」　友鐵齒挑戰...驚見一排好兄弟招手
茶魚訊都在LINE群！老司機「帶路吃女神」　內行曝驚人福利

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌說五倍券等同現金　洪孟楷嗆：民進黨政務官薪水改領五倍券

台灣910萬人已接種疫苗？　他亮出證據：蘇貞昌又說謊

國軍主力戰車M60A3零件採購　廠商涉違約「拖10年才判刑」

蔡英文感謝東奧選手　「台灣體育的光輝一起閃耀下去！」

農損逾2億　蔡英文下令：1個月讓農民領到救助金儘速復耕

AZ、莫德納快見底　徐巧芯：第二類不斷「變胖」

東奧奪牌幕後秘辛：黃適卓訪談「關鍵人物」前體育署長高俊雄

「這群人」被列第二類接種對象　立委踢爆：已打2千多劑

陳佩琪不滿逛環南買個菜也被抹黑　氣到叫看電視的柯文哲轉台

孫曉雅拜會吳釗燮　強調「台灣在美國有跨黨派支持」

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

蘇貞昌說五倍券等同現金　洪孟楷嗆：民進黨政務官薪水改領五倍券

台灣910萬人已接種疫苗？　他亮出證據：蘇貞昌又說謊

國軍主力戰車M60A3零件採購　廠商涉違約「拖10年才判刑」

蔡英文感謝東奧選手　「台灣體育的光輝一起閃耀下去！」

農損逾2億　蔡英文下令：1個月讓農民領到救助金儘速復耕

AZ、莫德納快見底　徐巧芯：第二類不斷「變胖」

東奧奪牌幕後秘辛：黃適卓訪談「關鍵人物」前體育署長高俊雄

「這群人」被列第二類接種對象　立委踢爆：已打2千多劑

陳佩琪不滿逛環南買個菜也被抹黑　氣到叫看電視的柯文哲轉台

孫曉雅拜會吳釗燮　強調「台灣在美國有跨黨派支持」

80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用

1,723萬！保時捷「911賽道蛙」限量25輛紀念開賣

YouTuber鐵牛愛妻懷孕了！　報喜嗨喊「要當一個很酷的爸爸」

周天瑋／從三國兩大戰役看這一個重大武統變數

專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」，喝對瘦身效果翻倍跳

白俄東奧選手獲庇護　拍賣過去獎牌助同胞運動員

纏鬥16球成贏球關鍵　林安可沒有故意：想打卻打不出去

選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」

日男星確診7天瀕臨重症！　妻曝病情無好轉跡象「肺完全變白色」

復賽後首度打贏兄弟　餅總：林安可纏鬥16球最關鍵

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

快訊／北市+2分布士林大安　1人HIV、1人感染源不明

她美國留學打BNT　揭576字心聲

黃暐瀚3字遭陸網出征「活該母被撞」

蘇貞昌：五倍券就等於現金！只是限期使用

快訊／新北38歲女接種AZ後　隔天身亡

快訊／新北今+1出現在永和　匡列4人感染源不明調查中

北市確診足跡曝　曾到信義區全聯松興店

快訊／柯文哲曝3紓困方案　長者可拿近1500元

吳子嘉預言2024三黨變化　建議柯文哲選桃園

「這群人」被列第二類接種對象　立委踢爆：已打了2千劑

台灣910萬人打到疫苗？　他秀證據：蘇貞昌又說謊

2億元沒了！海軍「微型飛彈突擊艇」遭撤案

快訊／「有錢人跑去美國打疫苗」　柯文哲：北市有8例回台後確診

快訊／國家公園開放露營　除家人以外「1人1帳」

更多熱門

相關新聞

台灣910萬人打到疫苗？　他秀證據：蘇貞昌又說謊

台灣910萬人打到疫苗？　他秀證據：蘇貞昌又說謊

行政院長蘇貞昌7日聲稱，台灣疫苗覆蓋率從5月16日不到1%，現在已經有逾910萬人施打疫苗。不過，新北市議員葉元之秀出CDC公布的最新資料（到8/9 10:00），發現蘇貞昌是把第一劑和第二劑的施打人數相加，目前台灣人只有867萬人打到疫苗。

「治水績效非常大」　蘇貞昌嘆：在野黨還丟水球、撒麵粉擋預算

「治水績效非常大」　蘇貞昌嘆：在野黨還丟水球、撒麵粉擋預算

行政院規劃109萬人免費領五倍券　賴士葆：幹嘛不直接給5千現金

行政院規劃109萬人免費領五倍券　賴士葆：幹嘛不直接給5千現金

政院找立委溝通五倍券　蘇貞昌下鄉關心災情

政院找立委溝通五倍券　蘇貞昌下鄉關心災情

振興五倍券擬數位先行　民進黨立委有歧見

振興五倍券擬數位先行　民進黨立委有歧見

關鍵字：

蘇貞昌洪孟楷五倍券

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

不是自嗨！台防疫做超好　最新排名曝

50歲女星「內蒙古撞駱駝」車禍亡！疑車速快釀禍

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面