行政院規劃109萬人免費領五倍券　賴士葆：幹嘛不直接給5千現金

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫情趨緩，行政院研擬發放五倍券振興經濟，對此，國民黨立委賴士葆表示，政府以為發放給900多萬人現金紓困，就沒有困苦的人了，但自己接到很多陳情電話抗議紓困的嚴格規範，「政府必須承認福利政策本來就不可能全面涵蓋，真的不要以為發了紓困現金，民眾就生活無虞了。」

賴士葆9日在臉書發文表示，蔡政府認為社會搞不清「紓困」和「振興」，且今年已經發放給900多萬人現金紓困，就沒有困苦的人了，但在基層，已經接到很多陳情電話，抗議政府紓困的規範嚴格、貧病交迫的漏網之魚很多，「政府搞不清楚紓困金只是杯水車薪救急，不可能解決問題。」

對於沒錢換券的族群，政院表示，會給他們1000元，以領取5000元振興券。對此，賴士葆指出，行政院既然知道109萬個中低收入戶等弱勢族群連自掏1千元換取五倍券的錢都出不起，政府要把1千元先匯到他們的帳戶，為何不直接把5千元都用現金匯給他們，行政院擔心有人把錢存起來不消費，「但這些人百分之百不會把錢存起來，饒了他們吧！」

對於弱勢族群，賴士葆指出，政府應該給他們現金去付房租、水電費和學費，不要再擾民了，「聽到一些振興券的掮客已經向他們接洽打折蒐購五倍券換現金，政府要防止民眾存錢，只是讓這些弱勢族群再度被剝一層皮。」