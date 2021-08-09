台灣910萬人已接種疫苗？　他亮出證據：蘇貞昌又說謊

▲新冠疫苗接種統計。（圖／新北市議員葉元之提供）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌7日聲稱，台灣疫苗覆蓋率從5月16日不到1%，現在已經有逾910萬人施打疫苗。不過，新北市議員葉元之秀出CDC公布的最新資料（截至8/9 10:00），發現蘇貞昌是把第一劑和第二劑的施打人數相加，若根據指揮中心數據，目前台灣人只有867萬人打到疫苗。

葉元之痛批，蘇貞昌不僅又說謊，而且還自我感覺良好，在台灣面臨嚴重疫苗荒的今天，他還有閒情逸致做大內宣，看了真令人火大。

▲葉元之痛批行政院長蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）



葉元之說，首先，台灣根本沒有超過910萬人打到疫苗。根據CDC公布的最新資料（截至8/9 10:00），台灣共有577萬4865人打AZ、290萬4455人打莫德納，總計只有867萬9320人打到疫苗，其中有50萬0977人打到第二劑。

葉元之認為，蘇貞昌講的超過910萬人打到疫苗，應該是把第一劑和第二劑的施打人數相加，但不管台灣人打了一劑或兩劑，就是只有867萬人打到，蘇貞昌是刻意欺騙大眾，美化自己政績。

他痛批，蘇貞昌與其每天花心思騙來騙去大內宣，不如學學郭董，跑去國外催貨，讓台灣人民早點打到疫苗吧。