「治水績效非常大」　蘇貞昌嘆：在野黨還丟水球、撒麵粉擋預算

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

連日豪雨重創南台灣，農損已達1.8億元，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌9日兵分二路，新增勘災行程。蘇貞昌受訪時表示，這幾年編列治水預算，看出非常大績效，他感嘆過去在編列前瞻治水預算時，在野黨立委用丟水球、撒麵粉方式反對。

蘇貞昌說，今天特別跟蔡英文分頭，蔡英文到嘉義、雲林，他則會在今明兩天，到屏東、高雄，以及台南、彰化進行勘查。他說，蔡英文非常關心，這幾年編列預算治水，看出非常大績效，例如大仁過去地勢低窪，淹水面積非常大，這次水更大但淹水面積比較小，退水也比較快。

不過，蘇貞昌指出，還沒有完全根除，所以屏東縣長潘孟安在地方也大力做滯洪池等工作，而地方立委也支持預算。接著，他話鋒一轉，感嘆過去在編列前瞻預算的時候，看到在野黨立委丟水球、撒麵粉反對，而地方首長卻不分黨籍都一直爭取前瞻預算，所幸到了第二期、第三期，前瞻預算就沒有人再反對了。

至於外界有人說預算被拿去做美化工程，蘇貞昌表示，這是外行，因為一定要先治好淹水，才能一步步有安全，才可以做到親水，做到親水就算是一種成功。

蘇貞昌表示，全國各地都看到，治水預算這麼多不是只有治淹水，還有供水設施，若不是前瞻預算做很多供水設施，今年百年難見大旱災，早就各地都沒水可以用，還好有超前部署。