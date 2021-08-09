政院找民進黨團溝通五倍券延期　蘇貞昌改下鄉關心豪雨災情

▲蘇貞昌日前前往苗栗縣公館鄉，關心受災情影響的紅棗農民。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院規劃推出振興五倍券，採用數位、紙本並行方式，政院並研擬數位券先行。對此，行政院原規劃8日與民進黨立法院黨團溝通，討論黨籍立委近日意見與各界想法，無奈連日豪雨造成南部陸續傳出農損災情，本次會議被迫延期。

隨著國內疫情趨緩，行政院規劃推出推振興五倍券，希望藉此刺激內需消費。行政院發言人羅秉成日前表示，五倍券形式規劃包括數位、紙本，其中紙本券去年的一套有九張，今年會增加一套有十張券，評估將有原來的面額500、200元，也會有1000元，目前細節都還在規劃中。

蘇貞昌6日受訪時表示，政府有心按照三倍券成功的例子，再加碼精進振興政策，定案後會向外界報告，也會先與民進黨立法院黨團溝通。政院官員透露，行政院秘書長李孟諺將代表與民進黨立法院黨團幹部溝通，時間上最快安排在本週，出席的立委出席名單則尊重民進黨團安排。

不過，連日豪雨重創南台灣，農損已達1.8億元，總統蔡英文、蘇貞昌9日分別新增勘災行程，兵分二路分別前往嘉義、雲林，以及屏東、高雄視察災損狀況，也讓本次會議確定延期。

蔡英文在9日上午臨時確定新增南下勘災行程，下午2時將前往嘉義縣新港鄉大潭，勘查葉菜類災損情形；接著在下午3時前往雲林縣元長鄉潭墘段，勘查落花生災損情形。

蘇貞昌9日下午則將首先前往屏東縣鹽埔鄉，視察武洛溪大仁支線排水情形，以及關心屏東九如鄉花胡瓜、屏東里港鄉苦瓜受損情形；隨後在下午3時轉往高雄市美濃區，視察木瓜受損情形，以及美濃湖排水瓶頸段橋梁及護岸缺口改善工程。

此外，蘇貞昌也將在傍晚趕往高雄市六龜區，勘查荖濃溪寶來一號橋上游右岸國有林邊坡崩塌情形。

蘇貞昌8日受訪時表示，發放三倍券、五倍券之所以比現金好，是因為三倍券、五倍券必須限期使用，現金不可能限期使用，甚至可能會被存起來，而三倍券、五倍券的好處就是，很多商家、甚至地方政府都還加碼。

蘇貞昌指出，去年全台灣2300萬人當中，每100人就有超過98個人領取三倍券，而且如期用完，所以政府才會想利用三倍券、五倍券，來幫助這次受到衝擊的內需型產業，一定會有刺激效果。