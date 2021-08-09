振興五倍券擬「數位先行」加快時程　民進黨立委有歧見

▲行政院去年推出振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院規劃推出振興五倍券，採用數位、紙本並行方式，政院並研擬數位券先行。民進黨立委許智傑表示，如果數位券準備好可以先行，但紙本券也請加速進行；民進黨立委陳亭妃則說，數位券應該連同紙本一起並行，讓民眾自由選擇才不會有剝奪感。

隨著國內疫情趨緩，行政院規劃推出推振興五倍券，希望藉此刺激內需消費。行政院發言人羅秉成日前表示，五倍券形式規劃包括數位、紙本，其中紙本券去年的一套有九張，今年會增加一套有十張券，評估將有原來的面額500、200元，也會有1000元，目前細節都還在規劃中。

對此，許智傑9日受訪時表示，疫情趨緩後的重點，當然是經濟盡快振興，如果數位券準備好就先行，也可以吸引更多人使用數位券，不過紙本券也請行政院加速進行，畢竟有很多長輩比較習慣使用紙本。

許智傑也說，感謝行政院採納他先前提出的意見，將振興券從去年的三倍券提高到今年的五倍券，可以有更多的動力投入台灣的經濟。

陳亭妃則表示，「紓困發現金，振興發振興券」，這個區塊可能黨籍立委多數會比較有共識，但是要從民眾的荷包拿出1000元來兌換五倍券，這個部分可能多數的立委都認為不適宜。

陳亭妃指出，今年的疫情影響民眾層面比較廣，政府一定要思考讓人民有感的方案，也希望這樣的聲音行政院聽得到，並且可以接受大家的看法，要讓民眾從荷包裡拿出1000元來換振興券，這個部分真的不宜。

陳亭妃也提到，數位券一定要跟紙本並行，不要因為作業的速度比較快，就讓數位券先行，這樣還是會有數位落差跟剝奪感，因此她建議數位券要連同紙本一起並行，讓民眾自我選擇才不會有剝奪感的感覺。