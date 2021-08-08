100kg胖婦剖腹…「脂肪層太厚」壓巨嬰釀骨折+血腫！女名醫慘挨告

▲台北地院法官駁回家屬控告，判決烏姓女名醫免賠。（圖／記者劉昌松攝）

記者莊智勝／台北報導

禾馨新生婦幼診所主治的烏姓女名醫遭家屬控訴醫療疏失，家屬指出，烏女剖腹接生過程不當，導致新生男嬰出現暫時性呼吸急促、骨折、及頭血腫等傷勢，因此提告求償230萬餘元；台北地院法官審酌，產婦體重達百公斤，且新生男嬰體重達4162功課，符合醫學上巨嬰定義，生產過程中可能造成骨折，其他部分查無任何醫療疏失，最終駁回，判決烏女免賠，全案仍可上訴。

判決書指出，家屬控告108年7月間沈姓產婦於禾馨診所進行剖腹產，生下體重4162公克的男嬰，隔日小兒科醫師即告知，新生兒手臂與頭部有腫脹現象，經台北馬偕醫院診斷，發現胎兒有「新生兒暫時性呼吸急促」、「右側手臂肱骨幹閉鎖性骨折」、「頭血腫」等損傷，家屬因此認為當天剖腹執刀的烏姓女醫有醫療疏失，因此提出告訴，並求償醫療花費、撫慰金共約230萬餘元。

對此，禾馨診所則反駁，男嬰為剖腹產新生兒，生產過程中未經過產道擠壓，因此有肺部羊水無法充分排出導致呼吸急促之情形，這是剖腹新生兒常見的呼吸症狀；另沈姓產婦生產時體重重達100公斤，屬於「肥胖母體」，再加上胎兒體重也達4162公克，符合醫學上巨嬰定義，由於母體腹部脂肪層肥厚，剖腹時壓住男嬰，且子宮收縮時又給男嬰施加壓力，導致男嬰即使剖腹也不易取出，烏女為避免男嬰窒息，才決定使用真空吸引器輔助，將胎兒拉出子宮，因此也導致男嬰頭皮血腫。

診所指出，由於母體肥胖，且男嬰又是巨嬰，本就有骨折產傷之危險因子，加上剖腹時開口相較男嬰體型來說相對狹窄，難以避免產傷發生，加之當下子宮收縮擠壓，男嬰在取出時產生剪力，這才導致右側手臂肱骨幹閉鎖性骨折，該傷勢並非醫療疏失所致。

另一方面，沈婦剖腹產後傷口癒合不良，致使其住院接受治療，整整4天後才得以出院。但法官調查後卻發現，沈婦剖腹產後4天出院，當時傷口乾淨無甚血，當時診所也進行衛教，告知傷口護理方式，4天後沈婦回診傷口亦乾淨無問題，足見系沈婦返家後未注意傷口照護，才導致日後癒合不良。

在法院審理前間，全案送交醫審會鑑定，得知剖腹產胎兒因肺部無法充分排出羊水而易出現呼吸急促情形，是新生兒常見的呼吸症狀，通常3至5天內可以緩解；另產婦過胖、胎兒過重，均易形成骨折產傷風險，目前醫療上仍無法完全避免；而頭皮血腫部分，更是一般產婦生產常見的情況，況且烏女是以真空吸引器助產，難避免胎兒受傷，但其預後並無差別。因此法官難認烏女有醫療疏失，最終判決其免賠，全案仍可上訴。