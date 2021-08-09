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法官助理變捷運痴漢！連4天尾隨正妹書記官偷拍裙下　鐵證現場曝

記者張君豪／台北報導

台北地方法院黃姓法官助理9日驚傳在搭乘捷運上班途中，尾隨同院黃姓女書記官、持手機開錄影模式偷拍身材姣好的女書記官裙底風光，結果遭捷運警察跟監多時逮捕，警方並在黃姓法官助理的手機中起獲多段的捷運OL裙底風光影片，認為他涉嫌妨害祕密罪嫌將他交給轄區派出所進行後續偵查。

▲▼(打碼)台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

原來這並非黃姓法官助理（35歲、經查無前科）第一次犯案，根據捷運警方調查，黃姓女書記官從6日上午搭乘捷運8點48分到小南門站準備去台北地方法院上班，當時出站就發現有色狼尾隨偷拍，女書記官嚇得花容失色報警處理，警方調閱監視器鎖定一名身穿黑衣的白淨男子涉案。

▲▼(打碼)台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

捷運警方立刻佈下重兵、在捷運小南門站編排獵狼勤務，警方擴大調閱站體監視器，發現該名黑衣男從8月3日起到同月6日，已連續4天跟蹤尾隨黃姓女書記官偷拍裙底風光。

女書記官 9日8時45分在小南門站下車時，黃男仍刻意尾隨，從後方跟蹤身穿白色襯衫、黑色短裙的黃女到該站3號出口，捷運警察見時機成熟攔下身分查證，詢問黃男經其同意下檢視其手機，發現該手機還在開啟攝錄模式錄影中，且其中有數段女書記官的裙下風光，警方認為黃姓法官助理觸犯妨害秘密罪行明確，通知轄區中正二警分局南海路派出所接手查辦。

據了解：涉案的黃男現任職台北地方法院法官助理，具有公務員身分，經清查毫無前科素行的他居然尾隨跟蹤女書記官貼身偷拍裙下風光多日，顯非隨機下手犯案，是因為暗戀還是難忍情慾才會下手尾隨同事偷拍，仍需警方深入追查；他落網時向警方辯稱「因生活壓力大才會幹下蠢事」犯行嚴重大傷台北地方法院官箴、但警方看他穿著斯文五官白淨，直到逮人前渾然不知到會抓到法官助理。

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