13名船員連續發燒求助靠港遭拒　「最後希望」舟山港緊急安排救援

記者魏有德／綜合報導

一艘載有20名陸籍船員的巴拿馬籍船隻弘進輪（GRANDPROGRESS）7月底傳出有船員出現發燒現象，此後症狀陸續在船上蔓延，共13名船員發燒，情況相當危急。由於目的地港江蘇如皋拒絕接收該輪，導致船隻在舟山一帶滯留，船員只好拍攝影片自救，引起外界關注。

▲弘進輪13名陸籍船員發燒，船員拍影片求助。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，微博網名「媒體人胡新成」見狀發文求助，並放上船員的影片，影片中，該名船員表示，「救救我們！救救我們！救救我們！船員發熱症狀繼續蔓延，無法控制，有人出現呼吸困難症狀，情況緊急，本人也已感覺不舒服，開始發熱、咳嗽。」

據了解，弘進輪於7月30日從菲律賓SEMIRARA裝完煤後開往大陸江蘇南通如皋。當晚便發現大管輪有發燒症狀。二管、三管、機工、大廚於隔日先後出現發燒症狀。船員表示，「我們聯繫代理，保持消毒隔離，但是依然無法阻擋發熱（發燒）蔓延。」

▲弘進輪船員拍影片希望能靠港讓船上發燒人員得以就醫。（圖／翻攝都市快報）

由於目的地港江蘇如皋拒絕接收該船，導致其只能在舟山海域滯留，情況十分危急。船員指出，「8月3號日凌晨，航行至舟山附近主機出現問題，只能選擇在馬跡山拋錨修理主機，這時機艙的人員已經全部淪陷。主機好不容易修好後，機艙人員實在是無法再繼續工作，病人出現發熱、咳嗽、咽喉痛，渾身無力。」

「媒體人胡新成」微博表示，「五天來，弘進輪20名船員一大半患病，強撐著輾轉多個港口申請營救被拒，在最後一站，中國最美麗的旅遊之城：浙江舟山市，他們終於得救了！」

對此，浙江舟山新冠疫情防控領導小組辦公室回應稱，將嚴格按照疫情防控相關規定要求，嚴密制定方案，確保救助安全，並及時公佈相關訊息。