家樂福桂林店有確診足跡「沒馬上閉店」　北市：有先做過內部清消

記者袁茵／台北報導

位於台北市萬華區的家樂福桂林店，於8日晚間接獲台北市政府通知，8月2日有確診者足跡，需要閉店消毒1天；但卻有民眾投訴，家樂福桂林店沒有馬上閉店，9日上午仍照常營業。對此，台北市衛生局表示，家樂福內部已有先做清消，並於9日下午再找清潔公司做大型消毒。

家樂福桂林店屬於24小時營業店家，有民眾投訴，家樂福桂林店於8日晚間接獲台北市政府通知，2日有確診者足跡，應此被要求停業清消1天，但9日上午卻照常營業。

對此，家樂福公關經理張君鴻證實，8日晚間收到台北市政府通知有確診者足跡，並聯繫清潔公司清消，但由於中元節的關係，許多企業要大拜拜前希望先消毒，所以清潔公司相當搶手，好不容易9日中午才排到清潔公司，預計下午3時閉店消毒；不過本來每週都有做清消，每天也有機動式消毒，家樂福收到通知就是盡可能排程消毒。

台北市衛生局接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，此確診足跡非台北市個案，使屬於外縣市個案，且足跡超過發病前4天；家樂福他們於8日晚間接獲通知後，因為較難配合臨時找清潔公司，所以自己內部做過清消，原本每2小時就有消毒，人潮多的時候再加強清消，並約好9日下午找清潔公司另做大型消毒，衛生局得知後也有同意家樂福作為。

台北市政府9日下午3時15分召開防疫記者會，黃珊珊也說明，北市8月6日就有公告各個機關停業規範，其中包括確診足跡超過發病日4天以上，可於隔天恢復營業；此次為8月2日的確診足跡，並於8月7日確診，距離現在有5天了，因此符合規範、隔日可繼續營業。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）