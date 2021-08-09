快訊／柯文哲曝3紓困方案！長者可拿近1500元　精準補貼餐飲、旅遊業

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊日前透露，台北市政府也要推振興政策，可望用電子券方式實施。關於北市紓困振興規劃，台北市長柯文哲提出3點想法，包括將台北市敬老卡每月480元金額還給長者、精準補貼餐飲、夜市和旅遊業，以及做到產業轉型工作。

台北市政府9日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席，並對北市紓困與振興方案、餐廳內用監控情況、主管疫苗業務的衛福部食藥署被爆超打、游泳池10日解封卻無法淋浴、AZ、莫德納疫苗即將雙缺、傳家樂福桂林店有確診足跡卻正常營業等問題做回應。

針對北市第二波紓困振興規劃，柯文哲指出，目前中央也還沒確定是發現金還是五倍券，地方政府振興原則還是要搭配中央，通常中央有決策之後，才會比較好規劃。

不過，柯文哲也提到，北市敬老卡每個月提供免費480點（1點1元），調查台北捷運運量顯示，5月、6月掉到平常的四分之一，代表長者每個月480點沒有使用，既然沒有用，就考慮別將這些錢吃掉，算一個數字發給長者使用。

柯文哲說，另外還要特別支持部分行業，包括餐飲、夜市和旅遊業，因為現在都要掃描QRcode，如果有店家拿QRcode，有多少錢就直接補貼，做到「產業精準補貼支持」，是目前北市正在考量的點。

柯文哲表示，此外防疫、紓困、轉型當中，仍以「轉型」比較重要，不管是電商、物流或無現金交易，在轉型過程中如何執行，是目前正在思考的；儘管北市今年2月發表過白皮書，但真的在今年5月、6月和7月實際發生疫情後，這份白皮書要再做精進修正。

柯文哲總結，敬老卡會有專欄，以及特殊產業透過QRcode做精準補貼，還有北市府正在思考利用疫情做產業轉型工作。

被問到敬老卡補貼並還給長者的錢，北市推估多少？柯文哲說，如果每個人給1500元來算，原本敬老卡預算結餘有3億多元，再補4億多就夠。

而台北市社會局受訪時則補充，目前預計發480元乘以3個月，也就是1440元左右，詳細規範都還在討論當中。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）