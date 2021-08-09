快訊／「有錢人跑去美國打疫苗」　柯文哲：北市有8例回台後確診

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心9日公布，新增4例本土確診，個案分佈為台北市2例、新北市和高雄市各1例，另確診個案中新增4例死亡。台北市長柯文哲表示，台北市共有8人跑去美國打疫苗，結果回台灣後卻確診，呼籲民眾若是為了打疫苗，這陣子不需要特別跑到美國。

柯文哲提及，自己檢視了一下北市數據，發現7月至今有8人去美國打疫苗，但回來台灣後卻確診，原因是疫苗打下去到發揮作用，需要經過10至14天的時間，並不是打下去就馬上有保護力；儘管一下飛機立刻打疫苗，但美國每天確診數高達好幾萬，若在美國境內沒有戴口罩，被感染機會還是很大。

柯文哲說，台灣在1、2個月前打疫苗算滿麻煩的，畢竟不太打得到，所以台灣飛到美國的班機幾乎班班客滿，「有錢人跑去美國打疫苗」，自己看過北市統計數字，光是台北市疫調詢問後得知，跑去美國打疫苗、回台卻確診的總共有8例，表示台灣目前還是比較安全，如果真的是為了打疫苗，「這陣子不用特別跑到美國，沒必要！」

台北市政府9日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席，並對北市紓困與振興方案、餐廳內用監控情況、主管疫苗業務的衛福部食藥署被爆超打、游泳池10日解封卻無法淋浴、AZ、莫德納疫苗即將雙缺、傳家樂福桂林店有確診足跡卻正常營業等問題做回應。

指揮中心表示，新增4例本土病例，其中1例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，均為男性，年齡介於30多歲至50多歲，發病日介於8月7日至8月8日。個案分布為台北市2例、新北市及高雄市各1例；其中1例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）