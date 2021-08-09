鄭文燦見証　桃園5高中與美國緬因中央中學簽訂雙聯學制合作

▲桃園5所高中與美國緬因中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市武陵、桃園、內壢、陽明及大園國際高中5所高中，9日與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄。5所高中共有176位學生家長報名參加雙聯學制說明會，參加雙聯學制的同學，每年必須修習1門美國課程，每週上4至5小時線上課程，並要赴美參加為期1個月的暑期課程，通過兩校考評，畢業可獲臺美2張高中畢業證書。



桃園市長鄭文燦今天於市府，出席「桃園市臺美高中雙聯學制合作備忘錄簽約儀式」，並與美國緬因中央中學（MCI）及美國在台協會（AIT）視訊連線，AIT商務官朱保銁（Wellington Chu）現場共同見證。

鄭市長指出，緬因州的中央中學位於美國東岸，一個治安非常好的小鎮，教師素質高，學生成績也很亮眼，相信是桃園5所高中最好的教育夥伴。而參加雙聯學制的同學們，不僅可以學習到美國課程，也可以學習獨立思考、探索解決問題的能力，同時外語能力也會提升，相信未來會有更好的學習表現。

對於桃園市未來教育發展目標，鄭市長表示，將以實踐政府推行的2030雙語國家政策發展藍圖努力邁進，同時將提供更多跨文化交流機會，加強發展STEM課程，甚至是推廣加上藝術A（Art），變成STEAM課程，以跨領域的整合式學習，提升學生競爭力，培養學生成為具有國際觀的世界公民。

美國在台協會商務官朱保銁表示，台灣在美國國際學校學生的人均市場中排名第一，身為美國在台協會商務組，協助美國學校與台灣夥伴合作為其任務之一。緬因中央中學校長Christopher M. McDonald表示，緬因中央中學成立於1866年，今年學生來自23個不同國家及5個不同州，學校教育目標是要讓學生具備足夠技能和價值，成為一位成功的全球公民。

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