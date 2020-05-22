光華高中與美國高中雙聯學制簽約　高中3年有兩張畢業證書

▲台南市光華高中與美國高中雙聯學制簽約，可獲台灣及美國雙聯文憑，將可申請美國或其他國家的大學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣教育逐步邁向全球化時，過去只能盼望、渴望的夢想，現在卻能「成真」的「台美高中雙聯學制」，在台南市光華高中的努力之下，5月22日正式和美國高中簽約，在現行教育體制鬆綁學習的可能性，高中3年有兩張畢業證書。

以教育而言，教育的全球化在WTO教育服務業規則下，已逐漸朝向市場自由化及全球競爭發展。在台灣有許多的學生和家庭皆嚮往多元化、國際化學習模式，台灣的老師也透過線上學習模式，提升了因材施教的教學品質，進而提供學生更全方位的關懷與引導。尤其本次國際事件COVID-19（新冠肺炎）之疫情事件，可以看出不僅網路無國界，病毒亦無國界，跨境、跨域的學習不再限於單一地區，透過網路的互動學習，能知天下事，拓展學生的國際視野。

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佛羅里達州美國高中（America High School）的課程以線上學習為主，是美國教育部認可的正式高中雙聯學制課程，透過歐美國家所倡導翻轉教室的教學模式，以不同的教具與訊息傳遞，提供學生按照自己的學習能力與進度來探索知識、深入打開知識的竅門。同時學生可以在線上和美國合格教師，面對面地進行雙向互動學習，將所學的知識更加融會貫通，並全方位提升聽說讀寫深化英語力。

因此，對於想出國留學又不放心的孩子出國的家長而言，採線上學習有許多優勢：1、不用出國當小留學生，也能完成國際學習的夢想。2、學生可提早適應國際化的教學模式，訓練語文能力。3、未來可申請國際大學，讓學習更有信心。4、 節省出國花費之交通和食宿等生活費用。

台南市光華高中是教育評鑑優等的優質高中，非常重視國際教育，每年都能積極落實「教育部學校本位國際教育（SIEP）計畫」的國際課程。本次有機會和美國高中進行雙文憑學制的合作，校長張淑霞認為這是「水到渠成」的時候了。

校長張淑霞說，光華近8年來，除了「光華走出去」帶著學生赴海外教育旅行、國際技能研習之外，同時也讓「世界走進來」，每年有不同國家的國際學生蒞校參訪，包括入班學習、文化體驗、藝術交流、各群科師生接待日本、馬來西亞、泰國、韓國、美國、澳洲、歐洲等國家，整個校園氛圍已經注入全球化的新元素。引入美國高中雙聯學制是為了精進在校學生拓展國際學習視野、生涯發展多元性，以及建立國際化人才的英語實力。

與美國高中Program Director- Andrew簽約，可提供全校學生選修美國高中線上課程，包括：ESL（英文課程）、美國／全球歷史、英文及文學、美國經濟、美國公民以及選修課等六門課程，完整通過評量再加上美國承認光華高中的學分，將可獲台灣及美國雙聯文憑，將可申請美國或其他國家的大學。另外，這所美國高中也有社團活動，可以讓臺灣學生與全世界各地的同學一同在超過105個不同的社團上互動與交流，這也是此雙聯學制最重要的國民外交與文化交流。

市長黃偉哲表示，讓台南市成為英語友善城市，一直是市府長期推動的工作，從教育著手，率全國之先在18所中小學推動雙語教學，在生活、健體、藝文，甚至是自然領域融入英語，讓孩子長時間接觸英語，鼓勵開口說英語，也學到學科知識。現在10-12年級學生能以英語為工具，學習美國的學科知識，沉浸式在全英語的線上學習環境，有助於學生「樂學英語」，並可以勇敢的「使用英語」，和美國老師在線上互動以提升聽說讀寫的英語能力，光華高中的努力，也讓達到本市成為英語友善城市的目標，更往前邁進一步。

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