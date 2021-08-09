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竹山鎮7號道路宕工30年明重啟　自救會抗議鎮公所強拆百戶民宅

▲竹山鎮七號道路自救會成員今冒雨赴鎮公所抗議陳情。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲竹山鎮七號道路自救會成員今冒雨赴鎮公所抗議陳情。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

延宕近30年的竹山鎮都市計畫7號道路工程，將於明（10）日再度開始進行施工作業，但因將拆除既定路線上的逾百戶民宅、導致眾多弱勢民眾無家可歸，地方居民因此組成自救會爭取權益，上週四曾冒雨在工程說明會場外拉白布條抗議，今天上午再赴鎮公所陳情，痛批「鎮公所強拆民宅」、工程不公不義。

竹山鎮公所也派主任秘書林英傑以及一級主管出面接受陳情，表示尊重自救會抗爭訴求和行為，但也再次重申所有程序皆依法執行，且第一階段工程僅會針對無人居住區域實施。

竹山鎮公所指出，七號道路為竹山鎮都市計畫區道路，路線沿著流經竹山市區的街仔尾溪發展，北起竹山路、南迄大智路，總長1.11公里、路寬12米，相關細節早在民國62年就已隨竹山都市計畫發布實施，至80年間也發放補償金、完成徵收，先開闢了竹山國中旁頂林路東一巷的314公尺，但其他796米卻因路線爭議不斷，延遲超過30年都未開闢。

▲▼竹山鎮七號道路自救會成員今冒雨赴鎮公所抗議，竹山鎮主秘出面接受陳情書。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼竹山鎮七號道路自救會成員今冒雨赴鎮公所抗議，竹山鎮主秘出面接受陳情書。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲竹山鎮七號道路自救會成員今冒雨赴鎮公所抗議陳情。（圖／記者高堂堯翻攝）

而當地居民長年來不斷訴求反對拆屋迫遷、路線變更、保留家園，縣府和歷任多位鎮長也都擱置本案，並未繼續動工；但現任竹山鎮長陳東睦於2018年底當選就任後，轉為積極處理，導致前年12月有近800人聯署陳情書，七號道路相關爭議再度被搬上檯面。

鎮公所解釋，明日將開始動工的部分屬7號道路第一期工程，有鑑於道路開闢將拆除民宅影響甚大，因此第一期工程原規劃總長280公尺，將先針對其中208公尺來施作，範圍從員林客運到包府千歲廣場，區域內需拆除的構造物有7個，目前都無人居住，其中有3處由地主自行拆除、4處由公所拆除，估計150個工作天就可以完成。

林英傑強調，第一期仍有人居住的路段，會再與居民努力協調，絕非自救會成員所說的「強拆民宅」，民眾的意見會給予充分表達的機會和尊重，但公所仍需「依法行政」，希望眾人能靜下心來好好溝通，讓事件能圓滿落幕。

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