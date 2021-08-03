竹山推「做環保‧興經濟」10元抵用券活動　72店家雀屏中選

▲竹山公所超前部署，推出「做環保興經濟」商品抵用卷。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情肆虐，不少服務業、小吃、觀光都大受影響，竹山鎮公所為了要振興鎮內經濟，推動「做環保‧興經濟」資源回收商品抵用券活動，目前已經完成第一階段店家的徵選活動，這次吸引上百商家來參與，最後評選出72間店家，即起民眾就可以拿著商品券上門消費，刺激經濟。

竹山鎮公所指出，這次入選店家品項多元，有甜點類、小吃類、冰品、傳統小吃、簡餐類等等，範圍遍及市區以及社寮，讓民眾可以根據地緣就近使用商品券，不用因為要使用兌換券而奔波。

▲竹山公所「做環保興經濟」10元商品券，冰品類等72店家出爐。（圖／竹山鎮公所提供）

而民眾如何拿到10商品券呢？鎮公所表示，只要做好垃圾分類、資源回收工作就可以得到兌換券：從8月1日到9月30日止，清潔隊資收隨車人員就會隨車發送，民眾取得後，從8月1日起到10月11日止都可以拿10元券到特定商家買等值物品，做環保可以買東西更可以打折，一舉數得。

竹山鎮長陳東睦說，為了讓鎮內經濟可以慢慢活絡，公所預計這次活動將發放20萬張10元兌換券，希望能透過微薄的力量，讓民眾能在疫情期間「做環保，得小確幸」，更希望能藉此把口頭的支持化為行動支持，讓店家能渡過疫情難關。



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